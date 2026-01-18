湯名暉：二次日中稀土戰 開打

面對中國在兩次稀土戰中祭出的經濟施壓，日本的準備程度與應對策略已發生顯著變化。（資料照片／美聯社）





2026年1月，受「台灣有事」影響，日中兩國在稀土貿易及資源競爭方面出現顯著緊張。自2025年12月起，中方逐步對日本實施經濟制裁措施，包括加強輸入商品檢疫、延長通關時間，以及針對戰略物資進行調控。中國商務部亦於1月6日公告，強化對日本軍民兩用貨品出口的管制。由此，「台灣有事」引發的第二次日中稀土戰正式展開。

第二次稀土戰同樣因台海安全而起

這場因台海安全而引發的「第二次稀土戰」，主要焦點仍然圍繞台海地區與第一島鏈的安全形勢，稀土也再次成為重要的籌碼。第一次日中稀土戰發生於2010年，直接導火索是釣魚台海域的日中撞船事件。當時北京採取強硬報復行動，日本企業普遍發現中國海關管制稀土出貨。

廣告 廣告

稀土作為製造電子產品、混合動力汽車馬達、精密武器等不可或缺的關鍵材料，中國此舉立刻對日本產業鏈造成衝擊，引發國際社會對中國經濟脅迫的關注。北京當時試圖以稀土「卡脖子」，迫使日方在領土爭端上讓步。

2010年的稀土禁運適得其反，不僅激發日本決心擺脫對中國稀土的依賴，還導致國際稀土價格暴漲後又暴跌，使中國稀土產業一度元氣大傷。2012年，美日歐聯合向WTO提告中國違反自由貿易規則，最終中國在2014年敗訴，不得不取消稀土出口配額等管制。

中國對日稀土戰強度的變化

2025年的第二次稀土戰同樣涉及台海問題，且北京的態度更為強硬，管制的範圍更為全面，也再次反映台海議題對日中關係的重要性，「存立危機」的事實已不只是想像。

相較於2010年的衝突，中國此次對日制裁在強度和範圍上都有明顯升級。首先，政策執行層面更為公開與法律化。2010年中國對稀土出口採取的是非正式禁運，透過行政手段拖延報關、限制配額，未在官方文件上明言制裁日本。

在第二次稀土戰，北京直接援引《出口管制法》發布官方禁令，中國商務部公告的管制清單多達800餘項，涵蓋範圍極廣。並也進一步管制高階電子元件、先進製造裝備、航太技術、感測器、關鍵化學品等，凡是可能增強日本軍事能力的物資，一律禁止出口日本。

中國已不再遮掩其經濟制裁意圖，而是高調以法律措施將稀土武器化，制裁手段從原料禁運升級為總合的技術封鎖。

其次，制裁執行的反應時間亦有差異。2010年稀土戰實際持續時間相對短暫，日本在美國斡旋下很快釋放中國船長，中方也於數月後恢復對日稀土供應。之後數年雖有出口配額限制，但隨著WTO裁決，中國於2015年取消配額制，稀土貿易回歸常態。

反觀這次，則是迅速呈現升級態勢，且有長期化的徵兆。中國先是在11月至12月透過行政手段「慢攤」稀土出口審批、延長日本食品農產品通關時間以施壓。此後又透過國有企業不續簽合約，實質切斷日本企業獲取稀土和部分半導體稀有金屬的管道。

同時，中方對日本關鍵出口產品發動反傾銷調查，例如：半導體原料二氯二氫矽，以增加日企經營難度。這一系列措施環環相扣，顯示出中國有計劃地將制裁行動從短期震懾轉為長期消耗戰，藉持續經濟壓力逼迫日本在安全立場上後退。

第三，制裁目標亦更具針對性與多元性。2010年中國禁運的稀土主要以氧化物、原礦等初級產品為主。2025年的制裁標的不僅包含這些產業所需的稀土原料，還延伸至整條供應鏈上下游。

中國不僅限制稀土礦與金屬出口，連同用稀土製成的高性能磁石也在禁令之列。這直接瞄準日本電動車與國防工業對高強度磁體的需求，使制裁效應更加直接明顯。

在第二次稀土戰，日中關係正進入「戰略對峙」新階段。北京此舉旨在對日本發出明確信號：若在台海等問題上與中國對抗，將面臨長期經濟懲罰，且範圍將逐漸擴大。然而，經濟制裁這把雙刃劍也在考驗中國自身的承受力，並且造成西方國家的緊張，外國企業對中國更有疑慮，「去風險化」的必要性也得到否證。

江蘇連雲港碼頭待出口的稀土。（中新社）

中國不僅限制稀土礦與金屬出口，連同用稀土製成的高性能磁石也在禁令之列。

日本的因應：戰略自主與供應鏈安全

面對中國在兩次稀土戰中祭出的經濟施壓，日本的準備程度與應對策略已發生顯著變化。2010年的第一次稀土戰，日本社會一度出現恐慌情緒，當年日本約九成稀土進口依賴中國，突然斷供令許多高科技產業陷入原料短缺危機。

然而，危機也促使日本痛定思痛、展開多管齊下的戰略調整。日本似乎取得顯著進展，將對中國稀土原料的直接依賴度從2010年的90%以上，成功降至2025年的約60%至70%。這一成就歸功於日本石油天然氣金屬礦物資源機構（JOGMEC）長達十餘年的資源外交，成功在澳洲、越南及納米比亞等地建立替代性的礦源供應 。

首先，日本政府和企業立即動用現有儲備暫時填補缺口，同時加速從他國尋找替代供應源。例如：日本政策性銀行與商社共同入股澳洲Lynas公司，支持其稀土礦山和分離廠。

其次，日本大力投入技術研發與材料替代，以減少對稀土的剛性需求。2011年度起，日本政府文部科學省和經濟產業省聯合推動「稀有金屬替代與節約技術」研發計畫。豐田、本田、日立製作所、日本電產等眾多企業和研究機構在此計畫下紛紛投入，開發出一系列節約稀土或無稀土的新材料與新工藝。

再次，日本著手建立戰略儲備與預警機制，增強抵禦供應鏈衝擊的韌性。2010年危機後，日本政府意識到關鍵資源戰略儲備的重要性，於是與民間企業合作，在國內建立稀土庫存。

2025年底第二次稀土戰爆發時，日本展現出比2010年更強的從容與應變能力，多年來布局的替代供應鏈開始發揮作用。目前日本稀土進口中約40%已可從澳洲、馬來西亞等國獲得，中國供應佔比降至約六成。特別是Lynas公司在馬來西亞運營的分離廠，穩定向日本輸出鎂、鈧、釹等稀土產品，有效減輕中國斷供的衝擊。

另一方面，戰略儲備為日本贏得寶貴時間窗口。據日媒報導，日本庫存的稀土可支撐國內主要產業數月需求，使得日企在短期內不致停產，仍有緩衝尋找替代來源。

除了以上措施，日本更放眼長遠的資源自主戰略。一項引人注目的計畫是開發日本近海海底的稀土資源。早在2013年，東京大學團隊就在日本最東端的南鳥島附近海底發現高品位稀土泥，推算儲量足以滿足日本數百年以上需求。

雖然海底開採技術和成本是巨大挑戰，但日本政府自2018年起投入約400億日圓資金，支持海洋研究開發機構（JAMSTEC）進行深海採礦試驗。2026年1月，日本鑽探船「地球號」正式啟航前往南鳥島海域，展開全球首次6,000公尺深海稀土泥連續抽取測試。

當然，短期內南鳥島計畫仍屬測試階段，且受制成本與環境顧慮。但日本政府的戰略考量明確，致力於掌握資源安全的主動權。

日本當前的稀土挑戰

即使有這些準備，如今的日本在稀土供應仍有瓶頸，主要集中於分離／精煉、金屬化與高性能磁材等中下游環節，「中游瓶頸」（Midstream Bottleneck）赫然顯現。

日本雖然實現了上游（Upstream）礦源的多元化，但在將原礦轉化為高純度氧化物，以及進一步加工成稀土金屬、合金與高性能磁鐵的「中游」與「下游」環節，依然處於中國的絕對宰制之下。

2025年，中國仍控制著全球約91%的精煉分離能力，以及接近95%的高性能燒結釹鐵硼（NdFeB）磁鐵產能，這類磁鐵是電動車驅動馬達的核心心臟。

目前全球約91%的分離產能仍位於中國，日本本土缺乏大規模分離廠，70%進口來自中國，尤其在重稀土（HREE）的依賴性更高。澳洲Lynas在馬來西亞丹的工廠主要產出為輕稀土（LREE），且深受馬來西亞的廢料處置問題所干擾。

金屬冶煉與合金化（Metallization/Alloying）方面，中國控制全球約90%產能。日本磁鐵大廠（如Proterial、TDK）雖然在國內生產磁鐵，但其上游的「金屬前驅體」或「速凝薄帶合金」大量依賴從中國進口。

根據大和總研與野村綜合研究所的經濟模型，若中國實施為期三個月的出口限制，日本實質GDP將萎縮0.11%（約6,600億日圓）；若限制延長至一年，GDP損失將擴大至0.43%甚至1.3%，其中以汽車產業為核心的「運輸機械」部門恐面臨高達17.6%的產值收縮。

日本若要擺脫中國的前置，關鍵在於Resonac控股(前昭和電工)在澳洲的Eneabba精煉廠，這是日本首個能完全獨立於中國的重稀土分離設施。2025年底，該廠仍處於建設與設備安裝階段，預計要到2026/2027年才能投產。

盟邦支援：美國、澳洲與歐盟的協調與牽制

第二次日中稀土戰不僅影響日本，也引起美國、澳洲、歐盟等盟國的嚴重關切。首先，美國作為日本的安全盟友，對中國以稀土要脅他國早有警覺。

美國財政部長與七國集團（G7）其他國家財長緊急磋商稀土供應對策，並將此列為2026年初G7會議的重要議題。G7財長會議專門討論建立集體稀土儲備與協議供應機制，以防止中國對任一成員國的原料禁運破壞全球產業鏈。

澳洲作為稀土資源豐富的民主國家，是牽制中國稀土壟斷的關鍵一環。2010年後日本能迅速降低對華依賴，很大程度上歸功於澳洲Lynas公司源源不絕的供應。此次日本再遇斷供危機，澳洲政府和企業皆表示願意鼎力相助。

歐盟方面，近年也逐漸意識到稀土等關鍵原物料過度依賴中國的風險。當前這次日中衝突，歐盟雖非直接當事方，但已透過外交渠道表達對日本的支持，與對中國經濟胁迫的關切。

儘管歐洲自身也嚴重依賴中國稀土，約98%的重稀土從中國進口，但在盟友受壓情況下歐盟願意展現團結。德國、法國等國的工業部長與日方舉行緊急會談，調度歐洲現貨稀土庫存支援日本。

第二次稀土戰引發同盟體系的連鎖反應。美國主導、多國協同的圍繞關鍵礦產的國際合作正在形成，這種多邊支援不僅在現實中幫助日本緩解燃眉之急，更向北京傳達政治信號。經濟脅迫將導致西方盟友更加團結，加速打造獨立的供應生態。

美國財政部長與七國集團（G7）其他國家財長緊急磋商稀土供應對策，並將此列為2026年初G7會議的重要議題。

（取自貝森特X／@SecScottBessent）

對台灣的啟示與因應：強化韌性合作共贏

台灣與日本同為東亞民主陣營的重要成員，在經濟上高度依賴對外原物料供應，而在地緣政治上同樣面臨來自中國的潛在威脅。一旦兩岸關係緊張升級，不排除北京會如法炮製，對台灣祭出「關鍵資源禁運戰」。台灣須未雨綢繆，參考日本經驗強化自身韌性，並尋求與各國協作，共同構築關鍵物資安全網。

首先，台灣政府應盤點國內產業對中國原材料的依賴程度，制定戰略資源清單與替代方案。半導體產業是台灣經濟命脈，其上游所需的特殊氣體、化學試劑以及稀土類蝕刻液等，部分仍仰賴中國供應。

中國早有對台經濟制裁的前科：2022年佩洛西訪台後，北京立即宣布暫停對台出口天然砂，同時禁止進口台灣部分農漁產品。未來，台灣需要針對稀土、鋰、鈷、鎢等列為戰略性高風險的資源建立預警機制和庫存緩衝。

其次，台灣應積極推動供應鏈多元化與在地化。仰賴單一國家供應關鍵物資是極大的安全隱患。參照日本經驗，台灣可加強與澳洲、加拿大、美國等資源國的直接合作。

例如：由國際合作發展基金出資入股海外稀土礦山項目，換取長期購貨權；與友邦簽署原物料供應協定，保障緊急情況下優先供應。

同時，也應扶植本地產業探索材料替代方案與循環再利用技術。台灣在電子廢料回收、金屬再提煉方面具備一定技術基礎，可投資相關研發，從廢棄產品中提取稀貴金屬。

第三，政府需完善經濟安全法制與組織架構，將抗衡經濟脅迫納入國安戰略。日本早在2022年通過《經濟安全保障推進法》，台灣也應研擬類似法案，為關鍵資源管控、產業鏈防護提供法律依據。

行政院可考慮設立專責的經濟安全辦公室，統籌各部會資源，定期進行風險評估和演練。特別是強化對中國經濟動向的情報蒐集與研判，及早發現異常跡象，啟動跨部門協調機制，迅速應對。

最後，也是至關重要的，台灣應深化與日本在經濟安保領域的合作，形成共同行動的聯盟。台日同為高度工業化且缺乏某些戰略礦產的經濟體，雙方在確保關鍵物資供應上利益一致。汲取日本的寶貴經驗教訓，積極強化自身供應鏈安全，化被動為主動，確保國家生存與發展的根基。

※作者為台灣大學國家發展研究所博士候選人／東協經濟貿易文化發展協會研究員