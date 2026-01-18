湯名暉：二次日中稀土戰 開打
2026年1月，受「台灣有事」影響，日中兩國在稀土貿易及資源競爭方面出現顯著緊張。自2025年12月起，中方逐步對日本實施經濟制裁措施，包括加強輸入商品檢疫、延長通關時間，以及針對戰略物資進行調控。中國商務部亦於1月6日公告，強化對日本軍民兩用貨品出口的管制。由此，「台灣有事」引發的第二次日中稀土戰正式展開。
第二次稀土戰同樣因台海安全而起
這場因台海安全而引發的「第二次稀土戰」，主要焦點仍然圍繞台海地區與第一島鏈的安全形勢，稀土也再次成為重要的籌碼。第一次日中稀土戰發生於2010年，直接導火索是釣魚台海域的日中撞船事件。當時北京採取強硬報復行動，日本企業普遍發現中國海關管制稀土出貨。
稀土作為製造電子產品、混合動力汽車馬達、精密武器等不可或缺的關鍵材料，中國此舉立刻對日本產業鏈造成衝擊，引發國際社會對中國經濟脅迫的關注。北京當時試圖以稀土「卡脖子」，迫使日方在領土爭端上讓步。
2010年的稀土禁運適得其反，不僅激發日本決心擺脫對中國稀土的依賴，還導致國際稀土價格暴漲後又暴跌，使中國稀土產業一度元氣大傷。2012年，美日歐聯合向WTO提告中國違反自由貿易規則，最終中國在2014年敗訴，不得不取消稀土出口配額等管制。
中國對日稀土戰強度的變化
2025年的第二次稀土戰同樣涉及台海問題，且北京的態度更為強硬，管制的範圍更為全面，也再次反映台海議題對日中關係的重要性，「存立危機」的事實已不只是想像。
相較於2010年的衝突，中國此次對日制裁在強度和範圍上都有明顯升級。首先，政策執行層面更為公開與法律化。2010年中國對稀土出口採取的是非正式禁運，透過行政手段拖延報關、限制配額，未在官方文件上明言制裁日本。
在第二次稀土戰，北京直接援引《出口管制法》發布官方禁令，中國商務部公告的管制清單多達800餘項，涵蓋範圍極廣。並也進一步管制高階電子元件、先進製造裝備、航太技術、感測器、關鍵化學品等，凡是可能增強日本軍事能力的物資，一律禁止出口日本。
中國已不再遮掩其經濟制裁意圖，而是高調以法律措施將稀土武器化，制裁手段從原料禁運升級為總合的技術封鎖。
其次，制裁執行的反應時間亦有差異。2010年稀土戰實際持續時間相對短暫，日本在美國斡旋下很快釋放中國船長，中方也於數月後恢復對日稀土供應。之後數年雖有出口配額限制，但隨著WTO裁決，中國於2015年取消配額制，稀土貿易回歸常態。
反觀這次，則是迅速呈現升級態勢，且有長期化的徵兆。中國先是在11月至12月透過行政手段「慢攤」稀土出口審批、延長日本食品農產品通關時間以施壓。此後又透過國有企業不續簽合約，實質切斷日本企業獲取稀土和部分半導體稀有金屬的管道。
同時，中方對日本關鍵出口產品發動反傾銷調查，例如：半導體原料二氯二氫矽，以增加日企經營難度。這一系列措施環環相扣，顯示出中國有計劃地將制裁行動從短期震懾轉為長期消耗戰，藉持續經濟壓力逼迫日本在安全立場上後退。
第三，制裁目標亦更具針對性與多元性。2010年中國禁運的稀土主要以氧化物、原礦等初級產品為主。2025年的制裁標的不僅包含這些產業所需的稀土原料，還延伸至整條供應鏈上下游。
中國不僅限制稀土礦與金屬出口，連同用稀土製成的高性能磁石也在禁令之列。這直接瞄準日本電動車與國防工業對高強度磁體的需求，使制裁效應更加直接明顯。
在第二次稀土戰，日中關係正進入「戰略對峙」新階段。北京此舉旨在對日本發出明確信號：若在台海等問題上與中國對抗，將面臨長期經濟懲罰，且範圍將逐漸擴大。然而，經濟制裁這把雙刃劍也在考驗中國自身的承受力，並且造成西方國家的緊張，外國企業對中國更有疑慮，「去風險化」的必要性也得到否證。
中國不僅限制稀土礦與金屬出口，連同用稀土製成的高性能磁石也在禁令之列。
日本的因應：戰略自主與供應鏈安全
面對中國在兩次稀土戰中祭出的經濟施壓，日本的準備程度與應對策略已發生顯著變化。2010年的第一次稀土戰，日本社會一度出現恐慌情緒，當年日本約九成稀土進口依賴中國，突然斷供令許多高科技產業陷入原料短缺危機。
然而，危機也促使日本痛定思痛、展開多管齊下的戰略調整。日本似乎取得顯著進展，將對中國稀土原料的直接依賴度從2010年的90%以上，成功降至2025年的約60%至70%。這一成就歸功於日本石油天然氣金屬礦物資源機構（JOGMEC）長達十餘年的資源外交，成功在澳洲、越南及納米比亞等地建立替代性的礦源供應 。
首先，日本政府和企業立即動用現有儲備暫時填補缺口，同時加速從他國尋找替代供應源。例如：日本政策性銀行與商社共同入股澳洲Lynas公司，支持其稀土礦山和分離廠。
其次，日本大力投入技術研發與材料替代，以減少對稀土的剛性需求。2011年度起，日本政府文部科學省和經濟產業省聯合推動「稀有金屬替代與節約技術」研發計畫。豐田、本田、日立製作所、日本電產等眾多企業和研究機構在此計畫下紛紛投入，開發出一系列節約稀土或無稀土的新材料與新工藝。
再次，日本著手建立戰略儲備與預警機制，增強抵禦供應鏈衝擊的韌性。2010年危機後，日本政府意識到關鍵資源戰略儲備的重要性，於是與民間企業合作，在國內建立稀土庫存。
2025年底第二次稀土戰爆發時，日本展現出比2010年更強的從容與應變能力，多年來布局的替代供應鏈開始發揮作用。目前日本稀土進口中約40%已可從澳洲、馬來西亞等國獲得，中國供應佔比降至約六成。特別是Lynas公司在馬來西亞運營的分離廠，穩定向日本輸出鎂、鈧、釹等稀土產品，有效減輕中國斷供的衝擊。
另一方面，戰略儲備為日本贏得寶貴時間窗口。據日媒報導，日本庫存的稀土可支撐國內主要產業數月需求，使得日企在短期內不致停產，仍有緩衝尋找替代來源。
除了以上措施，日本更放眼長遠的資源自主戰略。一項引人注目的計畫是開發日本近海海底的稀土資源。早在2013年，東京大學團隊就在日本最東端的南鳥島附近海底發現高品位稀土泥，推算儲量足以滿足日本數百年以上需求。
雖然海底開採技術和成本是巨大挑戰，但日本政府自2018年起投入約400億日圓資金，支持海洋研究開發機構（JAMSTEC）進行深海採礦試驗。2026年1月，日本鑽探船「地球號」正式啟航前往南鳥島海域，展開全球首次6,000公尺深海稀土泥連續抽取測試。
當然，短期內南鳥島計畫仍屬測試階段，且受制成本與環境顧慮。但日本政府的戰略考量明確，致力於掌握資源安全的主動權。
日本當前的稀土挑戰
即使有這些準備，如今的日本在稀土供應仍有瓶頸，主要集中於分離／精煉、金屬化與高性能磁材等中下游環節，「中游瓶頸」（Midstream Bottleneck）赫然顯現。
日本雖然實現了上游（Upstream）礦源的多元化，但在將原礦轉化為高純度氧化物，以及進一步加工成稀土金屬、合金與高性能磁鐵的「中游」與「下游」環節，依然處於中國的絕對宰制之下。
2025年，中國仍控制著全球約91%的精煉分離能力，以及接近95%的高性能燒結釹鐵硼（NdFeB）磁鐵產能，這類磁鐵是電動車驅動馬達的核心心臟。
目前全球約91%的分離產能仍位於中國，日本本土缺乏大規模分離廠，70%進口來自中國，尤其在重稀土（HREE）的依賴性更高。澳洲Lynas在馬來西亞丹的工廠主要產出為輕稀土（LREE），且深受馬來西亞的廢料處置問題所干擾。
金屬冶煉與合金化（Metallization/Alloying）方面，中國控制全球約90%產能。日本磁鐵大廠（如Proterial、TDK）雖然在國內生產磁鐵，但其上游的「金屬前驅體」或「速凝薄帶合金」大量依賴從中國進口。
根據大和總研與野村綜合研究所的經濟模型，若中國實施為期三個月的出口限制，日本實質GDP將萎縮0.11%（約6,600億日圓）；若限制延長至一年，GDP損失將擴大至0.43%甚至1.3%，其中以汽車產業為核心的「運輸機械」部門恐面臨高達17.6%的產值收縮。
日本若要擺脫中國的前置，關鍵在於Resonac控股(前昭和電工)在澳洲的Eneabba精煉廠，這是日本首個能完全獨立於中國的重稀土分離設施。2025年底，該廠仍處於建設與設備安裝階段，預計要到2026/2027年才能投產。
盟邦支援：美國、澳洲與歐盟的協調與牽制
第二次日中稀土戰不僅影響日本，也引起美國、澳洲、歐盟等盟國的嚴重關切。首先，美國作為日本的安全盟友，對中國以稀土要脅他國早有警覺。
美國財政部長與七國集團（G7）其他國家財長緊急磋商稀土供應對策，並將此列為2026年初G7會議的重要議題。G7財長會議專門討論建立集體稀土儲備與協議供應機制，以防止中國對任一成員國的原料禁運破壞全球產業鏈。
澳洲作為稀土資源豐富的民主國家，是牽制中國稀土壟斷的關鍵一環。2010年後日本能迅速降低對華依賴，很大程度上歸功於澳洲Lynas公司源源不絕的供應。此次日本再遇斷供危機，澳洲政府和企業皆表示願意鼎力相助。
歐盟方面，近年也逐漸意識到稀土等關鍵原物料過度依賴中國的風險。當前這次日中衝突，歐盟雖非直接當事方，但已透過外交渠道表達對日本的支持，與對中國經濟胁迫的關切。
儘管歐洲自身也嚴重依賴中國稀土，約98%的重稀土從中國進口，但在盟友受壓情況下歐盟願意展現團結。德國、法國等國的工業部長與日方舉行緊急會談，調度歐洲現貨稀土庫存支援日本。
第二次稀土戰引發同盟體系的連鎖反應。美國主導、多國協同的圍繞關鍵礦產的國際合作正在形成，這種多邊支援不僅在現實中幫助日本緩解燃眉之急，更向北京傳達政治信號。經濟脅迫將導致西方盟友更加團結，加速打造獨立的供應生態。
（取自貝森特X／@SecScottBessent）
對台灣的啟示與因應：強化韌性合作共贏
台灣與日本同為東亞民主陣營的重要成員，在經濟上高度依賴對外原物料供應，而在地緣政治上同樣面臨來自中國的潛在威脅。一旦兩岸關係緊張升級，不排除北京會如法炮製，對台灣祭出「關鍵資源禁運戰」。台灣須未雨綢繆，參考日本經驗強化自身韌性，並尋求與各國協作，共同構築關鍵物資安全網。
首先，台灣政府應盤點國內產業對中國原材料的依賴程度，制定戰略資源清單與替代方案。半導體產業是台灣經濟命脈，其上游所需的特殊氣體、化學試劑以及稀土類蝕刻液等，部分仍仰賴中國供應。
中國早有對台經濟制裁的前科：2022年佩洛西訪台後，北京立即宣布暫停對台出口天然砂，同時禁止進口台灣部分農漁產品。未來，台灣需要針對稀土、鋰、鈷、鎢等列為戰略性高風險的資源建立預警機制和庫存緩衝。
其次，台灣應積極推動供應鏈多元化與在地化。仰賴單一國家供應關鍵物資是極大的安全隱患。參照日本經驗，台灣可加強與澳洲、加拿大、美國等資源國的直接合作。
例如：由國際合作發展基金出資入股海外稀土礦山項目，換取長期購貨權；與友邦簽署原物料供應協定，保障緊急情況下優先供應。
同時，也應扶植本地產業探索材料替代方案與循環再利用技術。台灣在電子廢料回收、金屬再提煉方面具備一定技術基礎，可投資相關研發，從廢棄產品中提取稀貴金屬。
第三，政府需完善經濟安全法制與組織架構，將抗衡經濟脅迫納入國安戰略。日本早在2022年通過《經濟安全保障推進法》，台灣也應研擬類似法案，為關鍵資源管控、產業鏈防護提供法律依據。
行政院可考慮設立專責的經濟安全辦公室，統籌各部會資源，定期進行風險評估和演練。特別是強化對中國經濟動向的情報蒐集與研判，及早發現異常跡象，啟動跨部門協調機制，迅速應對。
最後，也是至關重要的，台灣應深化與日本在經濟安保領域的合作，形成共同行動的聯盟。台日同為高度工業化且缺乏某些戰略礦產的經濟體，雙方在確保關鍵物資供應上利益一致。汲取日本的寶貴經驗教訓，積極強化自身供應鏈安全，化被動為主動，確保國家生存與發展的根基。
※作者為台灣大學國家發展研究所博士候選人／東協經濟貿易文化發展協會研究員
其他人也在看
24歲男聚餐吐血送醫！醫生從肺部取出「這物」 他傻眼：小學弄丟的
《寧波晚報》報導，急診檢查顯示，小林左肺存在局部支氣管擴張並伴隨感染，氣道內疑似有阻塞物，且供血血管形態異常，稍有刺激便可能引發大出血。考量患者年僅24歲，卻出現與年齡不相符的肺部病變，醫師高度警覺，認為必須進一步探查。不過，小林一度因恐懼檢查而拒絕手術，...CTWANT ・ 8 小時前 ・ 16
生一個拿30億！吳佩慈生4胎「紀曉波堅持不娶」 驚人內幕遭挖
47歲女星吳佩慈與中國百億富商紀曉波交往多年育有4名子女，怎料16日傳出男友68歲媽媽崔麗杰在美國屬地塞班島遭到逮捕。紀家近來接連爆出財務與法律風波，但正因吳佩慈與紀曉波沒有法律上的婚姻關係，她並未受到波及，也因此讓「紀曉波為何始終未娶吳佩慈」再度成為外界關注的焦點。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 80
梁小龍驟逝！晚間抖音突更新：原諒我不辭而別 生前遺言太催淚
香港男星梁小龍因演出電影《功夫》「火雲邪神」爆紅，但留下眾多經典作品的他，今被親友證實與世長辭，享年77歲，消息傳開後讓粉絲們相當不捨，不過梁小龍抖音帳號在今（18日）晚間無預警更新影片，似乎生前留下話語道別粉絲。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 4
「癌症」是自找的終極發炎！名中醫提醒這2大食物加速細胞老化很致癌，千萬要少碰
「癌症」等同是自找的終極發炎。是的，這樣的慢性發炎很可怕；你所聽過的一些重要疾病，包括癌症、糖尿病、心臟疾病、關節炎、憂鬱症、乾癬、阿茲海默症等，都與慢性發炎有關。慢性發炎怎麼造成的，又該怎麼避免發炎？這時大家一定會想知道：「吃的東西有沒有影響？要抗發炎是要吃素嗎？」今天就讓我們來看看日常飲食應該避免哪些食品，才能減少身體的發炎反應。幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 24
日系車真的耐操又省錢？專家點名6車款「連修車師傅都怕」：養護成本驚人
消費者在購買新車時，後續的保養以及維修成本費用也是考慮的重點之一，在普遍民眾多認為日系車較耐操、開不壞，相較於歐系車養護成本低等既定印象。但是實際在保養廠現場真的是如此嗎？根據美國理財網站《GOBankingRates》採訪專業修車廠German Car Depot老闆兼技師蓋爾凡德（Alan Gelfand），他特別點名6款維修費用特別高的日系車，甚至連修......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 30
預言台美關稅協議是「正式建交前的暖身」！專家：川普很可能在任內建交台灣
台美關稅協議正式出爐，台灣調降為不疊加15%稅率，同時享有232條款最惠國待遇，而台灣企業將投資美國2500億美元，政府信用擔保2500億美元。對此，總體經濟學家吳嘉隆直言，這個美台關稅不單單只是降關稅，更有外交、軍事上的重大涵義，「可以解釋成正式建交之前的暖身」。吳嘉隆在臉書發文表示，美國與台灣達成的協議，其實不只是關稅。更重要的是，第一，在許多高新技術......風傳媒 ・ 7 小時前 ・ 239
-20度極冷空氣來了！下週大雨開炸 恐濕冷5天「最凍時段曝」
小心來自蒙古的大寒！日前中央氣象局前局長鄭明典表示，有-20度的極冷空氣從北方南下，雖然台灣有海洋讓降溫不極端，但仍須留意其影響。而中央氣象署預報，這波「蒙古大寒」不只會來帶降溫，水氣也相當多，北東預計下週一（19日）越晚雨越多，一路下到下週五（23日）；低溫則是下週三（21日）起夜間清晨，北部、宜蘭空曠地區最冷探10度。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 9
張庭17歲女兒曾被罵「最醜星二代」高EQ網讚爆：林瑞陽害的
張庭與「台灣第一小生」林瑞陽結婚已16年，育有一對兒女，其中17歲大女兒林希曈（Angela），過去因外型常遭網友攻擊，甚至被貼上「最醜星二代」等標籤，對此她多次展現高EQ，強調：「審美觀不該只有一種標準」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 106
-20℃極冷空氣南下！全台「最冷時段」專家說了
生活中心／李汶臻報導前氣象局長鄭明典日前在臉書發文PO出一張海平面氣壓圖，北半球大範圍呈現紅棕色高壓區塊，讓他直言「第一次看到這麼極端」，畫面曝光掀起網友熱烈討論，更有人好奇發問「這代表霸王級寒流要來？」。鄭明典18日稍早再度更新海平面氣壓圖，顯示最高氣壓定到1072百帕，他預期這次台灣感受到的可能是相對緩慢的降溫，但低溫持續時間相對持久一些。此外，他17日也曬出一張衛星海溫影像並示警零下20℃以下的極冷空氣，明（19）日開始就會慢慢往南擴展，預計對台灣天氣造成影響，會有很顯著的降溫。民視 ・ 13 小時前 ・ 12
「煮泡麵加蛋」被男友罵公主病！網歪樓「曬1圖」：有皇太后病
生活中心／綜合報導泡麵加點配料竟然也能成為情侶爭吵的導火線？近期有名女網友在社群發文抱怨，自己吃泡麵時習慣打顆蛋，卻因此被前男友貼上「公主病」標籤，兩人為此爆發激烈口角。貼文曝光後立刻掀起熱議，不少網友看傻眼，直呼「公主病、拜金女的門檻也太低了吧」，也讓不少人感慨，連吃泡麵都能被嫌棄，價值觀差這麼多，分開反而是解脫。民視 ・ 15 小時前 ・ 16
韓國瑜揭政府一大問題：台灣驕傲不只台積電 舉一例全場笑了
立法院長韓國瑜16日在雲林好禮「揪柑心」雲林縣農產推廣記者會致詞時，點出賴清德政府有一個問題，就是太多注意力都在台積電，但台灣還有許多驕傲。接著他舉例值得驕傲的產業，當他提到「包括我禿頭戴的假髮」時，現場立刻出現爆笑聲。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 251
楊瓊瓔臉書遭基層洗板 網友轟破壞團結：不要搞到下屆立委都選不上
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台中報導 國民黨中央於16日針對台中市長提名進行協調，有意爭取提名的立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔均親自出席，但最終破局收場；楊瓊瓔並建議第2次協商延至2月以後再談。面對民進黨人選早已確定由立委何欣純出戰，引起許多藍營支持者擔憂，紛紛在楊瓊瓔的臉書發文下留言，盼能黨內團結並勸退，甚至還有人撂下重話「不要搞到下屆立委都選不上，就...匯流新聞網 ・ 18 小時前 ・ 149
若川普成功逼賣格陵蘭？學者預言恐怖後果
[NOWnews今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump）近來不斷展現對格陵蘭的野心，17日更表示，將對丹麥、德國、英國、法國等8個國家出口到美國的商品加徵10%關稅，直到格陵蘭的收購協議達成為...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 102
成大博士控違停不理…警員PO「藏尾詩」回酸：你是腦殘 下場出爐
罵人最新價碼出爐！台南一名成大鄭姓博士在臉書社團抱怨，網狀違停歸仁分局不理，還酸「很暖」，莊姓警員一怒之下在貼文下留言「藏尾詩」，將每一句最後一個字拼湊起來就是「你是腦殘」，鄭男認為名譽受求償10萬元，警員聲稱有房貸還要照顧父母，難以和解。案經法院審理，法官認為「腦殘」一詞侵害名譽有限，判警賠5000元慰撫金。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 65
台積電報佳音！高含積這幾檔被點名 這波行情你站對邊了嗎？
台積電最新法說會報佳音，公布2025年第四季財報，受惠AI應用對半導體強勁需求，台積電Q4所有指標均超越財測，其中，單季淨利較同期大幅成長35%，達到新台幣5,057億元，且數字不僅刷新歷史紀錄，更大幅超前市場預期的4,784億元，加上市場最關心的台積電2026年資本支出，公司揭露將高達520億美元到560億美元，主要是因應後續成長需求，數字同樣超出市場期待，由於台積電Q4財報表現相當搶眼，預告台積電一個人的武林行情將再出現，帶動1月台股多頭再添柴火。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發表留言
中天主播涉國安法怎露餡的？檢曝他「用自己帳戶」轉中國錢
政治中心／綜合報導中天記者林宸佑日前因涉嫌違反《國安法》，橋頭地檢署指揮調查局前往其住處搜索後，將其帶回高雄偵訊，訊後聲押獲准，消息曝光後引發熱議。不過，林宸佑其手法以及怎麼露餡被抓，也讓外界相當好奇。橋頭地檢則指出，主因在於林宸佑收取來自中國境內的資金後，再利用個人帳戶轉錢給提供情資的現、退役軍官。民視 ・ 19 小時前 ・ 780
《功夫》火雲邪神梁小龍逝世⋯「香港四小龍剩兩人」成龍悲慟哀悼
香港演員梁小龍14日逝世，享壽77歲，他在70年代曾與李小龍、成龍、狄龍並稱「香港四小龍」，他的家人正低調處理後事，目前安排於1月26日在深圳龍崗舉行出殯儀式。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 11 小時前 ・ 38
川普被打臉！榨乾台積電陰謀夢碎 美專家揭關鍵：不可能任務
對於美國商務部長盧特尼克指出，川普總統任內目標要將台灣半導體產能4成轉移至美；美國半導體產業專家受訪表示，即便現在美國方面動能非常強勁，但這個目標難以實現，從現實條件來看，這是不可能的任務。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 101
剛喊不熟！朱孝天突轉發F4合照 言承旭點名「吵不散朋友」卻獨漏他
F4近來合體話題不斷，卻始終少了朱孝天的身影。因與相信音樂理念不合、雙方關係緊張，朱孝天未能參與F4的合體演唱會與後續活動，而他在15日迎來47歲生日，卻因一個社群舉動再度被推上討論焦點。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 18
「4大生肖」月底迎黃金12天！貴人炸裂、財庫引爆
「4大生肖」月底迎黃金12天！貴人炸裂、財庫引爆EBC東森新聞 ・ 12 小時前 ・ 發表留言