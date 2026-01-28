湯名暉 ：張又俠武嚇台灣無效還和彭麗媛不合

2025 年 9 月的香山論壇，張又俠面對前共產國家的儀仗和架式，宛如國家領導人，試圖建立個人聲望。（美聯社）





中共中央軍委副主席張又俠近日因「涉嫌嚴重違紀違法」被立案調查，這位曾被視為習近平軍中最親密盟友的上將驟然落馬，引發國內外高度關注。究竟是哪些因素導致這位有擁載之功，且有實戰資歷的紅二代將領遭到清洗？難道真是為求後路，透過火箭軍系統向美洩漏核武情報。

直至去年11月，張又俠還曾高調訪問俄國，與普丁商議太空戰略合作，並且談論飛彈防禦與核武技術等敏感領域。即使沒有洩密疑雲，俄國之行的越位出格之舉，同樣讓習近平不滿。張在中國最重要的盟友面前，過度自我展現，更像是真正掌握中國核武大權者。

習張自幼建立的數十年關係，在近十年的政治現實之下緩慢侵蝕，逐漸消磨彼此關係。張又俠雖有從龍之功，卻沒有如劉源的急流勇退；倚仗權勢的貪腐和耗費公帑，造成虛假戰鬥力；堅持親俄路線而誤判國際戰略，面對美歐皆不討好；對台的軍事自信妄想「朝發夕至」，經歷數次演習卻又無法驗證具備絕對優勢。最終，關係不敵政治的殘酷，習必需對往後的歷史評價與政治環境考量，不能留下未來可能翻盤的隱患。

虛假作戰力 掩飾腐敗與軍事實力

張又俠擔任軍委副主席之後，以其總裝備部的背景綑綁資源，導致虛假作戰能力的問題逐漸惡化。近期中國的國防工業生產能力雖有量的成長，但卻是因為製造業基礎帶來的優勢。看似許多新式裝備陸續上線，但是面對核心問題卻未能解決，最明顯的是航空發動機與火箭發動機的推力問題。

同一時期，美國GE Aerospace與Pratt & Whitney推出的XA100/XA101自適應變循環發動機，使得WS-15在服役之初即面臨技術代差的挑戰。在太空領域，SpaceX的Raptor 3引擎與Starship系統，確立「全流量分級燃燒循環」與「完全重複使用」的新標準，同樣在技術與概念遙遙領先中國。

更嚴重的是，解放軍多年來的貪腐痼疾直接侵蝕戰鬥力和現代化進程。2024年1月，彭博社的報導指出，美國情報部門發現中國軍對的貪腐亂象，某些飛彈的燃料竟被掉包，西部基地的部分飛彈發射井存在功能缺陷，根本無法正常發射。

張又俠作為軍委副主席、軍隊現代化的主要推動者之一，本身具備裝備部門的背景，理應負起清理整頓之責，卻未能有效善後。相反地，他長期分管武器裝備和軍工領域，卻接連爆出裝備部採購貪腐、火箭軍高層貪瀆等案件，顯示其治軍治裝的問題。

隨著2023年火箭軍大清洗和裝備部腐敗案曝光，習近平對軍中虛假風氣與戰力掏空問題已難以忍讓。因為虛假戰鬥力的問題嚴峻，已危害打造「新質戰鬥力」的目標，將嚴重影響其遂行「統一」的歷史目標。習若要打造能打勝仗的軍隊，張又俠必然得清理。

親俄失策 失去拉攏西方的良機

張又俠落馬的第二個重要原因，涉及他在中俄關係犯下的策略失誤。作為中央軍委排名第一的副主席，張又俠一直是中方對俄軍事交流的核心人物，支持俄國發動戰爭。他曾多次與俄方高層會晤，最近一次公開露面就是2025年11月20日，討論深化中俄防務合作，顯示中俄在當前複雜國際局勢下有意繼續加深戰略協作。然而，就在這次訪俄僅一個月後，張又俠突然從公眾視野中消失，最終被證實遭到調查。

烏克蘭戰爭爆發以來，北京雖然宣稱對俄侵烏保持「中立」，但西方情報顯示中國實際上向俄提供了某些軍民兩用物資，並且暗中助力俄方軍工。2025年11月中旬，七國集團外長罕見發表聯合聲明，公開譴責中國向俄羅斯提供武器和雙用途零組件，稱中國已成為「關鍵賦能者」 （G7 Foreign Ministers, 2025, as cited in USCC, 2025）。習近平視普丁為戰略盟友，但也謹慎避免觸碰西方制裁高壓線，張又俠數次擅自越界，自然被視為犯上之舉。

張在中共軍隊服務數十載，長期被視為習的助力，表明兩人間的信任可能出現裂痕。若非在大是大非上出現嚴重分歧或失誤，習近平不至於下重手。2024年5月，習近平與彭麗媛訪歐期間，俄羅斯國防部宣布將舉行戰術核武演習，以回應西方國家的「威脅性言論」。俄國此舉等於對彭麗媛潑髒水，親俄的張又俠卻表示支持俄國。

對外事務出格 逾越分寸

2024年8月，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）訪華期間，特意點名要求單獨會見張又俠。美方認為張又俠是解放軍中更有實權、更懂軍事的「職業軍人」。此外，蘇利文希望建立與張的直接溝通渠道，以防止誤判。但是在習的視角下，美國的舉動無異於公開肯定張又俠，進一步加深習對張「通美」的猜忌。

2024年10月，張又俠訪問越南期間，發生明顯的禮儀問題。越南國家主席梁強在會談中提及習近平的名字，但張又俠在回應時未進行對等的致敬。這種在國際場合公開展示的「不敬」，也非是個案。2023年9月，張又俠接見白俄羅斯防長，越權制定與白俄的軍事技術合作路線圖。2025 年 9 月的香山論壇，張又俠面對前共產國家的儀仗和架式，宛如國家領導人，試圖建立個人聲望。

對台武嚇失敗 震懾戰略的挫折

第三個導致張又俠失勢的因素，是對台灣軍事恫嚇策略的失敗。習近平上台以來，解放軍對台威懾步步升級，張又俠作為軍委副主席，自然深度參與其中。過去幾年他的主張偏離客觀戰略環境，並且過度膨脹解放軍戰力，主張對台採取高強度施壓。然而，最終證實，軍事壓力造成的政治效果相當有限，張又俠得背負相關責任。

2022年裴洛西訪台事件以來，解放軍先後多次在台海周邊實施大規模軍演、環島巡航和飛彈試射，試圖以武力展示動搖台灣民心士氣。然而，最近的一次是2025年12月底的演習，代號從「聯合利劍」換成「正義使命」，符號的轉變已透露出軍方內部變動的端倪。

解放軍的持續「武嚇」成效有限，非但未能瓦解台灣民心，反而導致國際社會加強對台支持。美國近年通過多筆對台軍售案，僅2025年年底一次性宣布的對台軍售額便高達111億美元，屢創歷史新高。日本、歐洲等也提高對台安全關注度，派團訪問台灣或強調台海穩定的重要性。張又俠時期的策略並未達成預期目標，反而加深台灣與民主國家間的關係。

反之，在同一時間內，王滬寧主導的涉台工作卻頗有成效，先是扶持台灣內部的反美政治人物聲浪，擴大疑美論，甚至是讓國防預算的推動受阻。相較於「文攻」的成效顯著且省錢，「武嚇」勞民傷財，成效有限，對張而言這些軍事活動只是中飽 私囊的名目。

在軍備發展方面，武漢發生周級潛艦沉沒事件，無人機與新型戰機看似推陳出新，電子戰與發動機的科技卻發展緩慢。委內瑞拉和伊朗等國的防空能力崩潰，同樣未能提出應對方案，這使得習近平重新審思需要一批新人推動軍事科技的發展。

「換羽」的真空與決心

以往習近平反腐拿下的郭伯雄、徐才厚等軍頭，或者2017年查處房峰輝、張陽等將領，都已屆退休或屬前朝人馬。而張又俠則是習近平親自提拔重用、多年並肩的現任最高將領。他的倒台顯示「紅二代」神話在中共政治的終結，父輩交情和個人出身不再是護身符。

從接班佈局看，張又俠倒台後，中共中央軍委出現前所未有的權力真空。截至2026年初，整個軍委層級僅剩習近平和新任軍委副主席張升民兩人健在履職，包含被捲入清洗的上千名中間幹部，顯而易見的出現管理斷層。

更嚴重的是，新接班的幹部們如經「換羽」的過程，羽翼未豐之前難以有所作為，空有忠誠度卻沒有專業。同輩的美國軍人們卻已經過敘利亞、伊朗，以及委內瑞拉等軍事行動的鍛鍊，解放軍卻只能從旁觀察俄烏戰爭，再次以俄為師。

即使中國持續施展「灰色地帶衝突」，但是其規模和衝突強度，終究不是有組織的洲際長程奔襲，缺乏大規模的臨戰經驗。習近平即使下定決心，短期內要能組成可作戰的團隊與組織系統，也將面臨與歲月不饒人的挑戰。

維護歷史評價與政治遺產

張又俠必然得落馬的最關鍵因素，在於習近平之後的權力結構。從歷史定位看，張又俠是改革開放以來被拿下的最高級現役將領之一。他身居軍委副主席、政治局委員要職，上將軍銜，而且出身開國將門，具有1979年對越實戰經驗，政治地位幾乎形同當代的司馬懿，兩人也同樣也被評價為「兩面人」。

清除功高震主者，有助於防範潛在政變威脅，確保政治遺產和往後的情勢穩定。由於張又俠與彭麗媛不合，許多通過彭的面試的人員被找麻煩，甚至將彭視為江青一類。對習近平而言，由於他打破政治慣例，甚至可能會四連任。

若要確保身後的政治評價，也只能依靠彭麗媛整合蔡奇和王滬寧等人，目前雖可見一批年輕世代正在崛起，但是他們缺乏政治威望，過渡時期仍會有顧命大臣於幕後支持。反觀當前任何一位軍事強人都可能有異心，無論後繼者會是葉劍英或是司馬懿，都不會讓前任好過太多。

張又俠在華北重視的臘八節之前被拿下，更反映手段不留情面的背後，必然與習近平有重大的政治矛盾。無論是軍事、涉外、個人，或是對台策略等因素。考量往後政治的格局，習近平不得不在年前動手。時不待人，對各方皆然，台灣更應把握時間，加速籌措戰力，對外廣交友邦，對內強化韌性。

※作者為台灣大學國家發展研究所博士候選人／東協經濟貿易文化發展協會研究員