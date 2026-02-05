湯名暉：海鯤艦還有多長的路要走

2026年上半年，海鯤號重點在於通過深水潛航測試與緊急上浮測試。這是風險最高的階段。（台船提供）





隨著2026年1月29日，中華民國海軍首艘自製防禦潛艦（IDS）「海鯤號」（SS-711）緩緩駛出高雄港，正式展開代號為「SAT-Dive」的潛航測試，台灣的國防自主邁入歷史性的階段。在重重的外交與國際現實的限制之下，這是值得慶祝的時刻。

回歸工程的本質來看，海鯤艦正式進入研發週期中最脆弱的「死亡之谷」（Valley of Death）。所謂的「死亡之谷」，是指從實驗室階段（基礎研究）到產品化或商業化的挑戰，此期間因缺乏資金、技術瓶頸或市場認同，而導致許新創企業或專案失敗。因此，更需要各方資源的挹注與支持。

廣告 廣告

從「潛航」到「戰備」的距離

從國防專案的視域來看，走過「死亡之谷」即將面臨的是交艦（Delivery）的里程碑，必須嚴格區分國防採購中的三個關鍵里程碑，這也是目前海鯤艦力拚在2026年中期達成的目標。標準是「船廠證明這艘船符合合約規範」，所有系統能運作、能潛航、且安全無虞。目前台船因延遲交艦，已自2025年底開始繳納每日鉅額罰款。

交艦之後，隨即面臨的是成軍／初始作戰能力Initial Operational Capability, IOC），海軍將接手進行戰術測評（TEv）。這階段需完成魚雷實彈射擊、極限深潛，以及單艦戰術驗證。此時潛艦屬於海軍，但還不能執行正式任務。

在完成初始作戰能力的驗收之後，則是全作戰能力（Full Operational Capability, FOC）階段。此時艦上人員訓練完備，後勤補給線建立，且能與水面艦、反潛機進行聯合作戰，具備真正的戰備能力，足堪承擔嚴峻的任務。

目前的測試階段僅是通往「交艦」的門票，即使海鯤艦在2026年能順利到達里程碑，至少還有24個月的時間才能具備初始作戰能力。

海鯤艦當前面臨「首艦症候群」

目前海鯤艦暴露出的問題，並非是施工瑕疵，而是典型的「首艦症候群」，面對的是從無到有，以及多種技術來源的系統整合，以及先進技術導入的挑戰。

首先是系統形同「聯合國」，海鯤艦採用美製戰系（AN/BYG-1）、數位聲納、台製船體平台管理系統（IPMS）以及部分歐洲技術的液壓機械。2024年發生的管路共振破裂與2025年的平台管理系統訊號介面異常，本質上是不同來源次系統之間的相容性問題。這就像試圖將最新的iOS 軟體安裝在一個由多國零件拼湊的硬體架構上。

澳洲的柯林斯級（Collins Class）也曾因戰系軟體無法處理聲納數據而成為「瞎子」，台灣雖然明智地直接引進美軍現役 AN/BYG-1 系統，但是管路應力、訊號延遲等方面仍需時間磨合。

其次是冗餘（Redundancy）設計的實戰考驗，過去媒體曾經披露的 X 型尾舵液壓失效導致「人力操舵」事件，是一個極具價值的案例。X 型尾舵操控性優於傳統十字舵，但其四個舵面需要複雜的電腦混控（Mixing Logic）。

當液壓失效需靠人力推動，顯示系統的「冗餘度」設計可能不足。在深海作戰中，這種故障可能導致潛艦無法改平而衝入極限深度（Crush Depth）。這次事件也使得台船重新檢視所有關鍵安全系統的備援邏輯，這也是為何進度延宕的主因之一。

第三是專案的學習曲線尚待縮短，像是L3Harris Model 86光電桅杆交貨延遲，比原定時間還晚數個月，導致2024年的泊港測試（HAT）無法按時完成。此外，海鯤艦的消音瓦（Anechoic Tiles）也尚未完成鋪設。

在現代反潛戰中，這相當於士兵穿著反光背心夜行。消音瓦的黏貼涉及極為敏感的化學膠合技術與船體表面處理工藝。然而，潛艦工程的專案有其必然的順序，安全實現潛航是必要的前置目標，後續才是追求成為聲學隱身的能力。

目前的測試階段僅是通往「交艦」的門票，即使海鯤艦在2026年能順利到達里程碑，至少還有24個月的時間才能具備初始作戰能力。（台船提供）

參照國際經驗 取法他山之石

台灣並非唯一面臨困境的國家，參照他國的經驗，可為台灣提供修正路徑的正面參考。印度國造潛艦卡爾瓦里級(Kalvari class），因有法國技術援助，首艦耗時約8.5年（6年建造+2.5年測試）才服役。相比之下，台灣海鯤號在幾乎零基礎下，從2020年底開工至海試，僅耗時約5年，進度相對緊湊、效率較高，而且還要克服國際政治的壓力與干擾。

西班牙 S-80 Plus曾因計算錯誤導致潛艦超重70噸，最後不得不切開船體加長。台灣透過聘請GL公司與後續的雷神和洛馬協助，避開結構性的重大災難。但是目前的管路與配重調整，仍屬同類性質的調正需要克服。

澳洲柯林斯級的經過十年的時間才承認自製戰系失敗，改用美製系統。台灣海鯤艦一開始就鎖定美製 AN/BYG-1 是極為正確的戰略選擇。這確保潛艦的「大腦」與「拳頭」（Mk 48 Mod 6 AT 魚雷）具備世界一流水準。

韓國 KSS-III的電池經驗顯示，第一批次採取鉛酸電池是正確之舉，可避免複雜的動力系統問題。KSS-III 的第一批次使用鉛酸電池，第二批次才換鋰電池，而海鯤艦目前使用鉛酸電池，採取的也是相同思維。在首艦驗證船體安全性的階段，引入熱失控風險高的鋰電池工程風險極高。

付出學費具備的高附加價值

各界必須認知，海鯤艦目前仍是工程驗證平台。它的價值在於驗證台灣是否有能力打破中國的壓力，實現潛艦的研製。而真正的水下威懾力，必須等到後續量產艦修正原型艦的各種妥協，如噪音、續航力後，才能完整建立。

海鯤艦目前的延宕與修正，是國防自主必經的「學費」。一艘原型艦能浮、能潛、戰系能開機，對於從零開始的台灣而言已屬不易。而這些「學費」不只是回饋在潛艦計畫，而是能帶動台灣整體造艦能力，作為取得添購先進武器的議價籌碼，甚至幫助台灣融入盟邦的供應鏈體系。

從經國號和雷霆兩千等國產武器系統的經驗來看，國造武器可以提升對美國議價的能力，進而籌或其他更高性能的武器。若能以國造潛艦提升台灣整體的造船能力，或許也有機會獲得日本和韓國轉手給美國的先進軍備。日本現已依照「防衛裝備轉移三原則」，將愛國者飛彈三型經由美國轉交烏克蘭。

從漢翔入 F-16全球供應鏈的案例來看，成功帶動駐龍精密（George Precision）提供部分機身零件工，朝友工業提供特種螺絲、螺帽等航太級扣件，豐達科技（NAFCO） 供應引擎精密零件等。台灣若能因潛艦國造積累研發經驗，進一步增益造艦能力，將來也有可能打入美國海軍的供應鏈商。台船以及相關產業鏈亦有可能隨著國艦國造而成長，將國防工業的利益惠及全民。

形成戰力可能的時程

綜合考量工程修正、合約罰款壓力與測試密度，我們對海鯤艦的未來時程提出以下預判：2026年上半年，重點在於通過深水潛航測試與緊急上浮測試。這是風險最高的階段，任何結構異音或滲漏都將導致該艦重回船塢數個月。

2026年下半年至2027年初， 預計完成驗收（交艦）。此時海鯤艦在法律上屬於海軍，但戰力上僅具備航行能力。

2027年至2028年，進入初始作戰能力階段。海軍需在深海環境下驗證其「獵殺邏輯」，包括極限深度的魚雷發射與戰術迴避。

唯有當原型艦通過上述考驗，實現全作戰能力，才能進入真正改良型的量產，並且完善消音瓦和鋰電預留空間，以及絕氣推進系統，這一階段可能要到2030年後。

海鯤艦的研製過程，正是「天助自助者，自助人恆助之」的展現，這仰賴於國人的支持與理解，方能與工程團隊共同克服瑕疵，為自由與民主進行無聲的搏鬥。溯洄從之，道阻且長，面對生存課題，研製潛艦已是義無反顧。

※作者為台灣大學國家發展研究所博士候選人／東協經濟貿易文化發展協會研究員