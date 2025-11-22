湯喝太燙=慢性自殺！醫曝「3方法」：降溫10度遠離食道癌
生活中心／張尚辰報導
冬天一到，許多人都喜歡喝熱湯暖身子，且認為「熱到冒煙才夠味！」事實上，喝太熱的湯反而有可能「燙出癌症」。胃腸肝膽科主治醫師卓韋儒表示，飲品溫度高達65C，罹患食道癌的風險恐提高2倍，「你以為自己在暖胃，其實是在用65C的熱度，一口一口『慢燒』你的食道黏膜」。
卓韋儒昨（21）日在臉書粉專「卓韋儒醫師｜內視鏡專科・肝膽胃腸」中發文，指出時常聽見患者說「我喜歡趁熱喝，熱到冒煙才夠味！」但這句話在胃腸科醫師的耳朵裡，其實就是「慢性自殺」的代號。
卓韋儒根據WHO國際癌症研究署（IARC）與《Int J Cancer, 2023》研究說明，超過65°C的飲品是2A級致癌物，喝下後罹患食道癌的風險可能會提升2倍，「癌症不是瞬間被燙傷，而是長期反覆發炎、修復、突變的結果。如果你又抽菸、喝酒，這65°C的熱度就是『助燃劑』，讓風險直接疊加上去。」
卓韋儒提醒，食道癌的早期警訊有「吞嚥困難或胸口卡卡」、「持續胸口灼熱」、「體重無故下降」等，若出現以上情況，務必盡速就醫檢查。
最後，卓韋儒列出「降溫3步驟」強調，可以追求飲品的暖度，但別追求65°C，只要降個10度，就可以減少2倍的罹癌風險。
1.吹三口再喝，溫度落在55°C至60°C最安全。
2.換非金屬湯匙，降低導熱燙傷。
3.避免熱湯配烈酒或冰飲，溫差刺激傷黏膜。
