湯圓傳情迎冬至 彰榮處歲末團圓暖人心

▲處長邱文俊及丁俊總幹事親自到場參與，與大家一同搓湯圓，提前為榮民眷送上節慶祝福。（記者方一成攝）

歲末時節，寒意漸濃，彰化縣榮民服務處於冬至前夕辦理「歲末冬至大團圓」關懷活動，邀集榮欣志工、榮服處同仁及附近榮民眷齊聚一堂，共度溫馨時光。處長邱文俊及丁俊總幹事親自到場參與，與大家一同搓湯圓、話家常，在熱鬧溫暖的氛圍中，提前為榮民眷送上節慶祝福，讓寒冬多了一份陪伴與關懷。

活動期間並召開第四季榮欣志工聯繫會議，透過經驗分享與交流，回顧一年來的服務成果與感動歷程，志工們在會中分享服務心得，彼此激勵、凝聚共識，也為未來的關懷服務注入新的能量，展現榮欣志工持續投入、攜手同行的服務精神。

處長邱文俊今（十八）日表示，冬至象徵團圓與祝福，透過這樣貼近生活的活動，不僅拉近榮服處、志工與榮民眷之間的距離，更讓關懷成為一種自然流動的陪伴。榮欣志工第四隊陳素雲隊長也分享，此次活動由志工夥伴自發性準備食材、親手料理，從搓湯圓到烹調完成，每一個細節都承載著對榮民眷的關心與祝福，能陪伴長輩共度節氣，是志工最大的感動與成就。

活動中，由榮服處總幹事丁俊帶領志工夥伴，將熱騰騰的湯圓分送至榮民眷住家，逐戶關懷問候，將冬至的圓滿祝福送進家中。一顆顆湯圓不僅象徵團圓，也代表彰化縣榮民服務處與榮欣志工持續守護、陪伴榮民眷的溫暖心意。