湯圓吃太多變「腸胃暴擊」？醫示警恐誘發胃酸逆流
生活中心／杜子心報導
本周日（21）是一年一度的傳統節慶「冬至」，冬至象徵一年中白天最短的一天，許多人會依習俗和家人吃湯圓，祈求團圓與幸福。湯圓以糯米製成，口感Q彈滑嫩讓人忍不住一口接著一口，不過湯圓其實熱量並不低，雲林長庚醫院肝膽胃腸科主治醫師卓韋儒就指出，門診曾遇到患者詢問「才吃幾顆湯圓，怎麼胃那麼脹？」，其實關鍵在於，許多人把湯圓當甜點，卻忽略它真正的身分是「高熱量主食」，以常見的芝麻湯圓為例，6顆下肚熱量就相當於2碗白飯，對腸胃與體重都是不小負擔。
卓韋儒指出湯圓的熱量相當高，6顆下肚熱量就相當於2碗白飯。（圖／翻攝自卓韋儒臉書）
冬至一到，湯圓幾乎成了全民指定甜點，不過對此卓韋儒在臉書粉專「卓韋儒醫師｜內視鏡專科・肝膽胃腸」提醒，湯圓的主要組成是糯米，加上內餡油脂，再搭配高糖湯底，等於一次集齊腸胃最怕的「三重暴擊」。若以一碗6顆湯圓、配糖水或花生湯計算，熱量往往輕易突破800大卡，等同於一份便當再外加甜點。這類高油、高糖又黏稠的食物，不僅容易造成胃脹，還可能引發血糖快速上升、膽汁變黏，甚至誘發胃酸逆流，讓身體負擔加重。
卓韋儒提出吃湯圓的「救胃3守則」。（圖／翻攝自卓韋儒臉書）
想要應景吃湯圓又不讓腸胃抗議，卓韋儒建議掌握「救胃3守則」：第一，湯底要換，可用無糖豆漿或薑茶取代甜湯；第二，數量要減，應景吃3顆即可，別一次整碗下肚；第三，時間要對，選在正餐後約2小時食用，對腸胃刺激最小。他也提醒，別讓一句「冬至補一口」，不小心變成「年終胖一圈」，聰明選擇、適量享用，才是真正對身體好的過節方式。
