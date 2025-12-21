湯圓吃完肚子脹到不行？補充「奇異果、香蕉」可加速代謝

湯圓Q彈口感搭配香濃內餡，很容易一顆接一顆停不下來。營養師高敏敏提醒，芝麻與花生兩種常見的包餡甜湯圓，以每顆約20公克計算，芝麻口味以77.8大卡略高於花生的73.2大卡，吃四顆就相當於一碗飯的熱量。

湯圓Q彈口感搭配香濃內餡，很容易一顆接一顆停不下來。（圖／Photo AC）

高敏敏在臉書粉專分享，自己會在食用完湯圓後，補充含有豐富酵素的水果，像是奇異果、鳳梨、木瓜、香蕉來加速代謝食物，幫助調理消化機能。她建議，食用後走動、散步、騎腳踏車，可以加速熱量代謝、避免熱量囤積。

四個族群在享用湯圓時要特別小心，包括腸胃易脹氣者、控血糖者、咀嚼及吞嚥困難者、正在減肥者。高敏敏說明，湯圓是糯米製成，支鏈澱粉多，腸胃容易脹氣的人務必細嚼慢嚥；湯圓皮及甜內餡容易讓血糖飆高，需要控糖者也必須注意份量。

廣告 廣告

高敏敏表示，正在減肥者食用湯圓要淺嚐即止，吃太多會熱量爆表，導致脂肪囤積。（示意圖／Pexels）

小孩、老人或咀嚼、吞嚥困難者，要慎防噎到；正在減肥者則要淺嚐即止，吃太多會熱量爆表，導致脂肪囤積。高敏敏表示，只要懂得看熱量、控制份量，湯圓也能吃得安心。

中國醫藥大學新竹附設醫院營養師侯曉晴發文指出，食用鹹湯圓可在湯中加入茼蒿、菠菜、高麗菜、小白菜等大量青菜。若餐後感到腹脹，可適度運動或搭配溫熱開胃食材，如薄片薑或熱茶。

延伸閱讀

張瀞文/民主被掏空：五位大法官帶頭違法 法治還剩下什麼？

小男孩樂團苗栗耶誕城開唱！客串《影后》笑曝適合走搞笑路線

中山站騎士遭砍「第一視角曝」 噴血倒地緊握手機喪命