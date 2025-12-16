湯圓圓、笑聲甜 北榮桃園分院巷弄長照站溫馨迎冬至





冬至將近，臺北榮民總醫院桃園分院巷弄長照站「長樂居」日前舉辦「冬至不孤單，長輩搓出幸福冬至味」活動，邀請長輩齊聚一堂，在溫馨熱鬧的氛圍中，一同動手搓湯圓，迎接傳統節氣的到來。

活動現場笑聲不斷，長輩們圍坐聊天，邊說邊搓湯圓，還不時互相比圓，笑著打趣：「誰的湯圓最圓，誰今年最幸福！」有人分享搓湯圓的小撇步，也有人聊起童年過冬至的回憶，一顆顆湯圓不只是手中的作品，更承載著滿滿的情感與故事。長輩們笑說，湯圓不是搓出來的，而是在歡笑中「笑出來的」。

長輩們一邊搓湯圓、一邊互相打趣，現場氣氛溫馨熱鬧

在彼此陪伴與交流中，大家共同體驗傳統節慶文化的美好，也讓現場充滿溫暖與回憶。活動最後，長輩們一同品嘗親手製作的熱騰騰湯圓，象徵「團圓、圓滿與幸福」，不少人笑著表示：「有大家一起過冬至，比湯圓還甜。」整場活動在歡樂與滿足中圓滿落幕。

北榮桃園分院巷弄長照站「長樂居」透過節慶活動的規劃，不僅讓長輩動手動腦、促進互動、延緩老化，更讓參與者感受到如同大家庭般的關懷、陪伴與溫暖。一碗湯圓、一份情意，湯圓香、人情濃，也為寒冬中的冬至增添一份溫馨與人情味。

