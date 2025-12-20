「湯圓奶茶」省21元！冬至飲品優惠一次看 特價咖啡可買12杯

【記者莊偉祺／台北報導】迎來冬至，各通路推出咖啡熱飲與湯圓優惠，包含一次最多可買12杯特價咖啡，更有應景的湯圓奶茶2大杯99元優惠，直到聖誕節還有手搖飲0元好康可搶。

OPENPOINT行動隨時取即日起至12月24日推出「CITY冬至日」活動，期間推出經典可可任選6杯300元、大杯燕麥拿鐵6杯300元、風味系列飲品（黃金太妃榛果/香草焦糖瑪奇朵6杯280元、香鑽水果茶6杯290元，以及咖啡珍珠歐蕾或珍珠焙火烏龍奶茶6杯300元等組合優惠，以上各項皆限定5萬組。

同時，應景冬至吃湯圓，12月23日前推出指定湯圓2件88折、3件75折優惠，今年更引進美樂蒂×Kuromi週年限定包裝的「紫糯米芋泥湯圓」，凡購買指定湯圓可用99元加購美樂蒂×Kuromi餐具組。

期間推出冬至咖啡優惠，即日起至12月21日使用APP隨買跨店取，包含Let’s Café大杯特濃美式12杯或大杯特濃拿鐵10杯、大杯單品美式7杯或大杯單品拿鐵6杯，均享優惠價399元（每位會員限購2組，兌換期限至2026年9月30日）。

同時，門市集結15款特色湯圓，即日起至2026年3月4日止，可享任選2件8折、3件75折優惠；購買指定桂冠湯圓加價99元，還可獲得限量Dinotaeng鑰匙圈、三麗鷗餐具。

行動隨時取即日起至12月24日推出「CITY冬至日」活動。7-ELEVEN提供

即日起至12月31日推出湯圓優惠，活動期間任選2件8折、3件75折，包含「健司濃醇芝麻草仔粿湯圓」、「健司香濃花生紅龜粿湯圓」，還有桂冠DINOTAENG的「提拉米蘇湯圓」、美樂蒂與酷洛米週年限定包裝的「紫糯米芋泥湯圓」等商品。

Let’s Café經典咖啡。全家提供

即日起至12月31日，因應冬至期間購買需求，門市經典熱銷湯圓推出限定優惠，包含桂冠湯圓系列（花生／芝麻／鮮肉）任選2件8折、3件75折，鍋物系列同步享任選2件92折、3件88折。

即日起至12月31日推出湯圓優惠。萊爾富提供

即日起至12月31日（各店售完為止），因應冬至推出限定飲品「小湯圓奶茶」，期間臨櫃現場購買或使用線上都可訂點購，就可享2大杯99元優惠（單杯原價60元）。

接續下週還有聖誕節優惠，於12月24日至25日透過官方LINE或都可訂線上，購買大杯「莓好雙果茶」可享買1送1；期間週三好友日更可線上領券享大杯「莓好雙果茶」第二杯0元，每人最多可領4張券、等於8杯飲料，糖度、溫度任選。數量有限，售完為止。

即日起至12月31日，因應冬至期間購買需求，門市經典熱銷湯圓推出限定優惠。OKmart提供

期間大杯「莓好雙果茶」可享買1送1。CoCo都可提供

