「湯圓暖心 聖誕送愛」 結合冬至聖誕 陪伴新住民與家庭照顧者度過暖心歲末

▲南投縣新媳婦關懷協會舉辦「湯圓暖心 聖誕送愛」冬至暨聖誕節關懷活動合影。(圖：立委羅美玲服務處提供)

社團法人南投縣新媳婦關懷協會十四日在南投市信義街「好厝邊銀髮健身俱樂部」舉辦「湯圓暖心 聖誕送愛」冬至暨聖誕節關懷活動，在歲末時節以最貼心的方式陪伴新住民及弱勢家庭迎接節慶，體驗台灣節慶文化。立委羅美玲及協會理事長吳東璇皆感謝各界長期投入新住民服務，也期盼透過更多公私協力，讓南投成為更友善、更具包容的城市。

本活動由內政部補助，並結合多個在地團體共同協力，包括社團法人南投縣家庭照顧者關懷協會、南投縣濁水溪線（實）物銀行、長照與身障家庭照顧支持據點、南投縣身心障礙者服務中心（第五區）、羅美玲立委服務處、吳棋楠議員服務處及平和里辦公室等單位，共同為需要的家庭送上暖心支持。

今年最大亮點之一，是將冬至傳統與聖誕節結合的「聖誕造型湯圓DIY」，孩子與家長一起搓出雪人、麋鹿、聖誕帽等造型湯圓及聖誕吊飾DIY，現場笑聲不斷。這項活動不僅增進親子互動，也讓新住民家庭以溫馨方式體驗台灣節慶文化。此外，協會邀請警察局到場進行防詐騙宣導，透過實際案例講解常見詐騙手法，協助新住民與家庭照顧者提升安全意識，保護生活與財務安全。

活動也發放保暖物資、醫療耗材、暖暖包、尿布、食材等民生補給，協助弱勢家庭與照顧者度過寒冬；其中，考量許多家庭照顧者因全天候照顧家人無法到場，協會更貼心結合長照單位，由居家服務員協助將物資親送至個案家庭，讓需要的家庭在家中也能收到暖心支持。活動現場還有春聯致贈，讓家庭提前感受喜氣洋洋的年節氛圍，增添活動溫度。

今年物資得以豐富發放，也特別感謝眾多企業團體與善心人士共同響應，包括：成偉食品股份有限公司、富達環宇國際開發有限公司、南投慈善媽行善團、皇居物業有限公司、永信藥品工業股份有限公司等公司行號及善心人士，在冬季為弱勢家庭送上最即時、最實際的溫暖。