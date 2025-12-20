湯圓熱量排行！第一名吃3顆＝1碗飯 營養師提醒4種人小心吃

生活中心／賴俊佑報導

營養師分享湯圓熱量排行。(圖／營養師高敏敏提供）

冬至吃湯圓象徵圓滿、團圓，但一顆接著一顆小心身材也變圓！營養師高敏敏分享「湯圓熱量圖鑑」，其中第一名吃3顆熱量超過一碗飯，另外提醒4種人要適量攝取，以免脹氣、血糖飆升。

甜湯圓熱量排行(大顆湯圓 每顆約20g）

桂冠 芝麻湯圓 77.8kcal

桂冠 紫糯芝麻湯圓 76.4kcal

義美 奶茶湯圓 74kcal

義美 花生湯圓 74kcal

義美 杏仁可可湯圓 74kcal

桂冠 花生湯圓 73.2kcal

義美 芝麻湯圓 72.5kcal

義美 草莓煉乳湯圓 72.5kcal

義美 黑糖奶茶湯圓 69.5kcal

義美 雞蛋布丁湯圓 65.5kcal

義美 抹茶湯圓 65kcal

義美 紅豆湯圓 64kcal

桂冠 焦糖布丁湯圓 62.4kcal

桂冠 抹茶湯圓 62kcal

桂冠 流沙湯圓 58.8kcal

桂冠 紅豆湯圓 57.6kcal

桂冠 綠豆椪湯圓 57.6kcal

桂冠 提拉米蘇湯圓 53.2kcal

鹹湯圓熱量排行(大顆湯圓 每顆約20g）

桂冠 客家鹹湯圓 60.9kcal

桂冠 鮮肉湯圓 60.4kcal

小湯圓熱量排行

桂冠 芝麻小湯圓(4g) 12.9kcal

桂冠 花生小湯圓(4g) 12.4kcal

桂冠 紅白小湯圓(3g) 6.5kcal

湯圓吃多易脹氣、血糖飆升。（圖／記者陳韋帆攝影）

營養師提醒4種人湯圓要適量攝取

排行中可見，甜湯圓熱量最高的是芝麻湯圓77.8kcal，一碗飯(約150-200g)熱量約 195-280 大卡，芝麻湯圓吃3顆熱量就超過一碗飯，其他花生、紫糯芝麻等市面常見口味熱量都超過70 kcal。

高敏敏提醒4種人湯圓適量吃，第一個是正在減肥者，一顆接一顆易導致熱量爆卡、脂肪囤積；第二個是腸胃易脹氣者，湯圓是糯米支鏈澱粉多，易脹氣，請細嚼慢嚥；第三個是控血糖者，湯圓皮及甜內餡，易讓血糖飆高；第四個是咀嚼及吞嚥困難者，尤其小孩、老人要慎防噎到。

另外，高敏敏建議吃完湯圓可以吃奇異果、鳳梨、木瓜、香蕉等含有豐富酵素酶的水果，幫助調理消化機能加速代謝食物，走動、散步、騎腳踏車加速代謝熱量、避免熱量囤積，另外可以和親友先分配好要吃的數量，避免煮過多湯圓又全部吃進肚子裡。

