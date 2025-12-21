湯圓熱量炸彈！衛生局曝「4吃法」不增胖 2類人要小心

生活中心／張尚辰報導

嘉義縣衛生局表示，4顆包餡湯圓的熱量就等同於一碗白飯。（示意圖／翻攝自Pixabay）

今（21）日是二十四節氣中的「冬至」，很多人在這天都會吃湯圓暖身子，但其實4顆包餡湯圓的熱量就等同於一碗白飯，熱量非常高。對此，嘉義縣衛生局公開吃湯圓的4秘訣，讓民眾在冬至這一天可以吃得開心又健康。

嘉義縣衛生局16日在臉書粉專發文，指出暖呼呼的湯圓在圓圓的外表下，其實藏著許多增肉風險，如果想安心吃湯圓又不增胖，可以跟著以下4招安心吃。

一、湯圓熱量高，4顆包餡湯圓等同於1碗飯。建議食用時減掉當餐主食份量，若作為點心，則2顆包餡湯圓或7～8顆小湯圓就好，少量品嚐最安心。

二、鹹湯圓添加多種顏色青菜、菇類、洋蔥等，幫助腸胃蠕動，提升纖維攝取。

三、甜湯湯底可以善用桂圓、薑、枸杞、紅棗等天然食材來增加風味；鹹湯則可以利用蔬菜湯底取代油蔥酥來降低多餘油脂的攝取，讓風味更清爽、負擔更少。

四、在選購湯圓時，應先留意包裝上的營養標示，不同品牌的熱量、飽和脂肪和糖含量都可能有落差，盡量挑選熱量、糖量較低、飽和脂肪比較少的湯圓，冬至吃起來也更暖心。

最後，嘉義縣衛生局提醒，湯圓屬於糯米製品，建議慢食、少量、多咀嚼。其中，易腸胃脹氣及消化不良者應避免攝取過多，減少腸胃負擔。

