湯圓隔餐就糊？很多人「這1步」都做錯了 內行人授5秘訣照樣Q

冬至煮湯圓，最怕的不是煮太多，而是明明當餐又圓又Q，隔一餐卻整碗糊掉、湯也變濁，看了就沒胃口。其實湯圓隔餐會不會變糊，關鍵不在湯圓本身，而是煮好後怎麼處理、怎麼放、怎麼再加熱。只要掌握以下幾個小技巧，就算隔餐吃，口感也能維持得很好。

為什麼湯圓放到下一餐容易糊？

湯圓外皮主要是糯米澱粉，煮熟後澱粉會吸水膨潤，如果長時間泡在湯裡，或反覆加熱，澱粉會持續釋出，不只讓湯變濁，外皮也會越來越軟，甚至破裂。

隔餐不變糊的5個關鍵祕訣

1、湯圓一熟就撈，別泡在原湯裡

湯圓浮起、外皮熟透後就要立刻撈出，不要為了方便直接泡在湯裡放涼或冷藏。泡得越久，釋出的澱粉越多，是變糊的第一步。

2、可短暫放冰塊，但只能快速降溫

煮好的湯圓撈起後，可以放入加了冰塊的冷水中快速降溫約10-20秒，幫助外皮定型，減少後續澱粉釋出。不過，冰塊的作用只是「定型」，降溫後一定要立刻撈起瀝乾，千萬不能長時間泡在冰水裡，否則反而會吸水變糊。

3、 湯圓、湯底一定要分開保存

這一步非常重要：湯圓單獨放入保鮮盒、湯底另外裝一盒，吃的時候再合體，湯清、皮Q，差異非常明顯。

4、湯圓表面拌一點油

瀝乾後的湯圓，可輕輕拌少量香油或植物油，形成薄薄保護層，有助於防止彼此沾黏、減少澱粉持續釋出。特別適合無包餡的小湯圓。

5、冷藏時間別太久，24 小時內最好吃完

熟湯圓即使保存方式正確，也建議冷藏 1天內食用完畢，並避免反覆加熱，口感才能維持穩定。

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

