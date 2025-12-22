湯圓飄臭酸味？羅東60年老店遭控「品質差」

記者黃國瑞、龔芸可／宜蘭報導

羅東知名紅豆湯圓店遭民眾指控買回家的湯圓出現酸味，擔心食品安全上網發文詢問，赫然發現不少民眾也都遭遇類似情況。消息一出，老闆解釋可能是湯圓剛蒸好，還沒完全乾燥就封裝，才會出現酸味，他也說消費者只要有任何疑慮都可辦理退費，衛生局則表示會立案調查，釐清原因。

羅東知名紅豆湯圓店遭民眾控訴湯圓出現酸味。

長長人龍一早就出現在這間湯圓名店，傳承60年又遇上冬至，不少在地的就愛這一味，但現在卻疑似爆發食安爭議。有民眾開心購入湯圓，但還沒大快朵頤就先聞到撲鼻而來的酸臭味。

投訴民眾：「聞到那個味道真的是酸掉的時候，我其實有點傻眼，也有點覺得就是，不是老店應該對這種東西他應該是要很熟悉的，怎麼會出現這樣的情況。」

民眾發文控訴買回來的湯圓有酸味。

民眾表示當天購買湯圓時盒裝湯圓就這樣，常溫擺在攤位上，即使回家立刻放冰箱還是疑似出現變質，貼文一PO出立刻引發熱議，民眾紛紛表示遇到相同情況。

民眾：「不可能，這個阿公阿嬤多乾淨，絕對不是像你所想的這樣。」

附近攤商：「（湯圓）今天晚上做的冷凍明天賣的。」

60年湯圓老店疑食材出問題。

也有民眾為店家抱不平，表示吃了幾十年都沒碰到這種問題，事實上這間湯圓店在當地相當知名，60年來只販售三樣商品，價格親民是不少老饕心目中的銅板美食，卻有不少民眾趁著這次冬至檔期購入生湯圓，卻表示一打開就聞到酸味，還有不少網友吃完就拉肚子，質疑食材品管出問題。

湯圓店老闆陳武助出面說明。

湯圓店老闆陳武助：「可能（湯圓）還沒有那麼乾就封起來，你（顧客）如果願意，認為說有問題的話，我們都願意退（費）。」

宜蘭衛生局表示會盡速前往現場了解狀況。

老闆表示，可能是店內工作人員在湯圓剛蒸好還沒完全乾燥就封裝，才會出現酸味，也釋出誠意，表示只要消費者有任何疑慮都能到店內辦理退費。宜蘭衛生局則表示已接獲民眾反映，立案調查等店家營業後，會盡速前往了解狀況，還給消費者一個公道。

