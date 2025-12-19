湯圓一加熱就爆餡？專家授「這樣做」不爛也不破 很多人第一步就錯

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

冬至、元宵煮湯圓，第一餐通常最好吃；真正的考驗，其實是在隔一餐、隔一晚之後。不少人都有經驗，明明湯圓還沒壞，卻一加熱就破皮、湯變濁，口感和第一餐差很多。其實湯圓並不是不能再加熱，而在隔餐後的加熱方式，和第一餐完全不同。

為什麼隔餐湯圓不能像第一餐那樣煮？

第一餐的湯圓還是生的，外皮結構完整，能承受從冷水到滾水的過程；但隔餐湯圓已經煮熟、冷藏過，外皮吸水、澱粉結構改變，如果再從冷湯一起煮、或大火久滾，外皮很容易破裂，湯也會迅速變得混濁。

廣告 廣告

最穩定的做法：熱湯下湯圓

想避免一煮就爛，關鍵在於縮短湯圓泡水、受熱的時間。正確步驟是：

1、先將湯底加熱至滾

2、再放入冷藏的湯圓

3、轉中小火，加熱到湯圓熱透即可

4、湯微滾就好，不必久煮

這樣做能讓湯圓快速回溫，降低外皮再次破裂的風險。

這些做法最容易讓湯圓失敗

不少人再加熱時，會不自覺犯下這些錯誤，只要中了其中一項，口感通常都會明顯下降。

．從冷湯開始一起煮

．為了保險開大火、滾太久

．反覆攪動確認熟度

．一餐沒吃完又反覆冷藏、加熱

微波加熱行不行？

湯圓可以微波，但要特別小心方式。微波受熱不均，若直接乾轉或一次轉到滾，很容易外皮破裂。建議做法是：

．湯圓放入耐熱碗中

．加少量水或湯，避免乾裂

．蓋上碗蓋或保鮮膜（留小縫）

．以中低功率，30-40秒分段加熱

．中途取出輕輕翻動，再繼續加熱

不同湯圓 再加熱的穩定度不同

湯圓再加熱不爛，靠的不是技巧多，而是順序正確。記住「湯先滾、再下湯圓、快速加熱」這個原則，就算隔餐吃，也能保住Q彈口感，不再一煮就翻車。

．無包餡小湯圓：結構穩定，最耐再加熱

．包餡湯圓：避免久煮，內餡過熱容易爆裂

．皮薄、手工湯圓：較不適合隔餐再熱

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀：

·湯圓隔餐就糊？很多人「這1步」都做錯了 內行人授5秘訣照樣Q

·煮紅豆湯「先加1調味」滾再久也不會爛！營養師曝秘訣 1小改變讓排便更順了