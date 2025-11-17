湯姆克魯斯獲奧斯卡榮譽獎！從影40年「拍片不是工作，是我的使命」

湯姆克魯斯從影超過40年成就非凡。翻攝tomcruies_fans7 IG

今年6月，美國演藝學院宣布，會在今年奧斯卡理事會獎（Governors Awards）上，頒予湯姆克魯斯（Tom Cruise）奧斯卡榮譽獎，以表彰他對電影產業的貢獻。稍早，湯姆克魯斯於美國時間11月16日舉行的活動中出席領獎，感性表示：「拍片不是我的工作，是我的使命。」

湯姆克魯斯曾以《7月4日誕生》、《征服情海》入圍過奧斯卡最佳男主角，《心靈角落》入圍過奧斯卡最佳男配角，並以《捍衛戰士：獨行俠》的製片身分，被列名最佳影片的入圍者當中。但他到現在尚未領獲得任何奧斯卡獎，因此這座榮譽獎是他入行以來第一次領到小金人，意義非凡。

首獲小金人實至名歸

領獎台上，湯姆克魯斯將這座殊榮獻給「所有讓電影得以誕生的人」，並表示，電影帶他走遍世界，學會欣賞與尊重不同文化與差異。無論觀眾來自何處，只要坐進戲院，都能在黑暗中共享笑聲、緊張與希望，「對我來說，拍電影不只是工作，而是我的生命」。湯姆克魯斯坦言，他對影壇的熱愛讓他始終無法離開片場，未來將持續投入每一個角色與作品。

湯姆克魯斯從影超過40年成就非凡。UIP提供

此外，奧斯卡理事會獎今年同時表彰了鄉村音樂天后桃莉·芭頓（Dolly Parton）、編舞家黛比·艾倫（Debbie Allen）以及製作設計師溫·湯瑪斯（Wynn Thomas）的傑出貢獻。然而，79歲的桃莉·芭頓因個人行程未能親自出席領獎，改以事先錄製的感謝影片致詞。

今年10月，曾有媒體傳出她健康狀況惡化的消息，但桃莉·芭頓及時澄清，強調並非危及生命，「我還沒死」！她表示，無法出席典禮純粹是因為其他工作安排，請粉絲們不必過度擔心。



