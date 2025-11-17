湯姆克魯斯獲頒奧斯卡榮譽獎 「電影是我這個人的一部分」

好萊塢男星湯姆克魯斯（Tom Cruise）今（16）日在奧斯卡理事會獎（Governors Awards）獲頒奧斯卡榮譽獎，他除了在領獎時發表激勵人心的感言，「拍電影不是我做的事，而是我這個人本身的一部分。」他也開心地在派對上熱舞，顯見愉悅心情。

《神鬼獵人》導演阿利安卓崗札雷伊納利圖（Alejandro G. Iñárritu）擔任引言與頒獎人，湯姆克魯斯表示：「電影帶我走遍世界各地。」讓他學會欣賞並尊重差異，看到大家共同的人性，「在那麼多方面其實我們都如此相像，無論我們從哪裡來，在電影院裡，我們一起笑、一起感受、一起懷抱希望，這就是這門藝術形式的力量。這也是為什麼它重要、為什麼它對我重要。所以，拍電影不是我做的事，而是我這個人本身的一部分。」

廣告 廣告

湯姆克魯斯分享自己從小就熱愛電影，「那時我只是個坐在黑暗電影院裡的小孩，我記得那道光束畫過放映室，我抬頭看去，影像在銀幕上彷彿爆炸開來。突然間，世界變得比我所認識得還要寬廣許多。整個文化、生命、風景都在我眼前展開，而那點燃了某種東西，一種對冒險的飢渴、對知識的飢渴、對理解人性的飢渴，對塑造角色、講述故事、看見世界的渴望。」電影讓他眼界大開，讓他突破以為的那些邊界，那道光也點燃了他對世界的渴望。

此次湯姆克魯斯獲得奧斯卡榮譽獎，他在共同獲獎者黛比艾倫（Debbie Allen）的派對上，興奮地跳舞。過去他曾獲得四次奧斯卡提名，曾以《七月四日誕生》、《征服情海》入圍最佳男主角，以《心靈角落》入圍最佳男配角，也因擔任《捍衛戰士：獨行俠》製片而獲最佳影片提名，如今終於抱回首座小金人。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導