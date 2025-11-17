湯姆克魯斯獲頒奧斯卡終身成就獎 讚揚電影藝術的影響力

好萊塢於16日舉行頒獎典禮，演員湯姆克魯斯(Tom Cruise) 獲得終身成就獎，由美國電影藝術與科學學院頒發。導演阿利安卓崗札雷伊納利圖(Alejandro Iñárritu)在介紹時表示，要在4分鐘內概括湯姆克魯斯45年的演藝生涯，是「不可能的任務」。

伊納利圖與湯姆克魯斯合作一部尚未命名、預定於明年10月上映的電影。這位導演介紹湯姆克魯斯時說，「重點不是他跑得多遠、跳得多高，而是他每一次移動時的精準判斷──那些關鍵的細微調整。」稱讚其實力遠超過觀眾熟知的高難度特技動作。

63歲的湯姆克魯斯曾四度入圍奧斯卡，卻從未獲獎。這次因其自「保送入學」以來到兩部「捍衛戰士」以及「不可能的任務」系列等多部作品中的表現而獲選。他近年也積極為電影產業發聲，在串流平台與社群媒體強勢崛起之際，力挺傳統院線。

湯姆克魯斯在領獎時回憶童年走進電影院的難忘經驗，「看電影時，我才發現世界比我想像的還要大很多」。當時的他，為了買電影票，幾乎什麼工作都做。他表示，「我會永遠盡我所能支持這門藝術，推動新世代的聲音，守護電影」，並自嘲希望未來「不要摔斷更多骨頭」。他曾於2017年拍攝特技時摔斷腳踝。

他補充說，「拍電影不只是我的工作，它就是我」。(編輯：許嘉芫)

