湯姆克魯斯領取奧斯卡榮譽獎 「拍片不是我的工作，是我的使命」
早在6月，美國演藝學院就宣布，會在今年奧斯卡理事會獎（Governors Awards）上，獲頒湯姆克魯斯（Tom Cruise）奧斯卡榮譽獎，以表彰他對電影產業的貢獻。他也在美國時間11月16日舉行的活動中，出席領獎，「拍片不是我的工作，是我的使命。」
過去湯姆克魯斯先後以《7月4日誕生》（Born on the Fourth of July）、《征服情海》（Jerry Maguire）入圍過奧斯卡最佳男主角，《心靈角落》（Magnolia）入圍過奧斯卡最佳男配角，並以《捍衛戰士：獨行俠》（Top Gun: Maverick）的製片身分被列名最佳影片的入圍者當中。但他到現在尚未領獲得任何奧斯卡獎，因此這座榮譽獎是他第一次領到小金人。
獎項由導演阿利安卓崗札雷伊納利圖（Alejandro G. Iñárritu），頒發給阿湯哥，因為兩人才剛剛合作一部新片，預計2026年會推出。領獎後，湯姆克魯斯感謝所有的電影人，也歌頌電影神奇的凝聚力量，「是電影，帶領我走到全世界，讓我明白世人的人性，彼此之間在許多方面是有多麼相似。不管我們來自何方，只要進了戲院，我們都是一起歡笑，凝聚一心，充滿希望，這就是藝術的力量。這也就是為什麼電影如此重要，對我來說也非常重要。所以拍片不是我的工作，是我的使命。」
奧斯卡理事會獎同時也頒獎給鄉村音樂天后桃莉芭頓（Dolly Parton）、編舞家黛比艾倫（Debbie Allen）製作設計師溫湯瑪斯（Wynn Thomas）。但79歲的桃莉芭頓之前表示因為個人因素，未能出席領獎，改由事先錄製好的感謝影片取代。由於10月時一度被傳健康狀況惡化，當時她就已經澄清過，真的不是什麼病危，「我還沒死！」不能出席領獎只是有其他工作，所以請大家無須瞎操心。
