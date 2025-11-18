Yahoo奇摩（國際通）

湯姆克魯斯首度抱小金人！奧斯卡頒終身成就獎 全場起立鼓掌2分鐘

Yahoo奇摩（國際通）
湯姆克魯斯榮獲奧斯卡終身成就獎。圖片來源：AP Photo/Chris Pizzello
湯姆克魯斯榮獲奧斯卡終身成就獎。圖片來源：AP Photo/Chris Pizzello

63歲的好萊塢巨星湯姆・克魯斯（Tom Cruise）終於迎來人生第一座奧斯卡小金人！他在11月16日獲頒奧斯卡終身成就獎，象徵他40多年來對電影的熱情與貢獻被正式肯定。典禮上，在墨西哥導演阿利安卓・崗札雷・伊納利圖（Alejandro Gonzalez Inarritu）幽默的介紹聲中，《不可能的任務》主題曲響起，阿湯哥踏上舞台，全場星光起立鼓掌長達兩分鐘。

阿湯哥在台上感性致詞，真摯感謝電影帶給他的一切，也特別點名曾合作的夥伴起立，一起接受觀眾致意。他說，自己會持續為電影全力以赴。

湯姆克魯斯曾四度入圍奧斯卡，包括《七月四日誕生》（1989）、《征服情海》（1996）、《心靈角落》（1999）三次最佳男主角，以及以《捍衛戰士：獨行俠》（2022）入圍最佳電影（他為製片人之一）。但這次終身成就獎，是他從影以來首度真正抱回小金人。

Tom Cruise, from left, Debbie Allen, and Wynn Thomas, winners of Academy honorary awards pose onstage during the 16th Governors Awards on Sunday, Nov. 16, 2025, at The Ray Dolby Ballroom in Los Angeles. (AP Photo/Chris Pizzello)
Tom Cruise, from left, Debbie Allen, and Wynn Thomas, winners of Academy honorary awards pose onstage during the 16th Governors Awards on Sunday, Nov. 16, 2025, at The Ray Dolby Ballroom in Los Angeles. (AP Photo/Chris Pizzello)

奧斯卡終身成就獎每年頒發，用來表彰影壇傳奇人物。今年除了湯姆克魯斯之外，編舞家黛比艾倫（Debbie Allen）與美術指導溫恩湯瑪斯（Wynn Thomas）也同獲殊榮。雖然典禮沒有電視轉播，但仍吸引李奧納多迪卡皮歐、巨石強森等重量級明星到場見證。

奧斯卡終身成就獎 湯姆克魯斯致詞影音

