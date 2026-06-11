湯姆漢克斯掛保證 熟悉的配音卡司回歸《玩具總動員5》

隨著科技發展，胡迪牛仔跟巴斯光年，也要面對搶走小孩注意力的高科技平板電腦的出現。（迪士尼提供）

陪伴大小朋友度過無數次歡樂暑假的玩具們要回來了！即將在17日全台上映的《玩具總動員5》（Toy Story 5）將在全員悉數回歸下，面對更艱難的挑戰。這一次，巴斯光年、胡迪牛仔、翠絲和其他小伙伴將遭遇平板3C的正面衝擊，即使關關難過，皮克斯依舊讓這些玩具們成功展示了價值和意義，為胡迪牛仔配音的湯姆漢克斯（Tom Hanks）掛保證，「我不知道皮克斯是怎麼做到的，但這確實是《玩具總動員》系列中一個精彩且完整的篇章。」

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當然，經過了30年，玩具們雖然不會老化，仍敵不過時間的摧殘，在《玩具總動員5》裡，胡迪後腦勺竟多了一個圓形禿，肚子也出現了啤酒肚，對於外型上的改變，湯姆漢克斯解釋，「他（胡迪）被過度使用了，當你一次又一次地將塑膠帽子戴在塑膠腦袋上，總是會有地方磨損，而且他的身體是用填充物和布料做的，這些材料會隨著時間推移逐漸走樣。」

即使外貌變了形，玩具們的挑戰仍在持續，他們想保護小主人的決心也堅定不移。在這一集的故事裡，原本遺落在各地的玩具終於重聚，面對小主人邦妮生活中湧現的大量科技產品，他們也開始懷疑起自身的價值。不過如同為翠絲配音的女星瓊安庫薩克（Joan Cusack）所言：「我知道每個父母都會擔心自己的孩子，什麼時候讓他們接觸科技？這對他們的大腦又會產生什麼影響？這部電影講的就是這些，也講述了人性和忠誠，同時它也讓我感動落淚。」

除了觀眾熟悉的角色全部在《玩具總動員5》出場，還有更多新的角色出現。（迪士尼提供）

這一次電影延續了前四集的精神，隨著每集故事背景在不同的地方發生，角色也愈發茁壯，除了胡迪牛仔、巴斯光年、抱抱龍、火腿、 牧羊女寶貝、卡蹦公爵、翠絲和紅心、叉奇、蛋頭先生和太太外，還增添了許多新角色，如莉莉板、褲褲寶及小快拍等。而為大量玩具群像配音的，則有湯姆漢克斯、提姆艾倫（Tim Allen）、瓊安庫薩克、葛莉塔李（Greta Lee）、康納歐布萊恩（Conan O’Brien）、基努李維（Keanu Reeves）等，可謂玩具史上最堅強的配音陣容。湯姆漢克斯在《玩具總動員》系列電影中為胡迪配音已有31年，至今故事仍在持續，他自己都感到難以置信，他受訪時對此嘖嘖稱奇：「我的天吶，我只能說這個傳奇還在繼續。」

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