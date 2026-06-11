湯姆漢克斯讚「玩具5」 真人海洋奇緣接力上映

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（中央社記者王心妤台北11日電）動畫「玩具總動員5」和迪士尼真人版電影「海洋奇緣」將接連上映，為前者角色「胡迪」配音的奧斯卡影帝湯姆漢克斯說，難想像製作的皮克斯如何完成作品，但的確是精彩篇章。

「玩具總動員5」（Toy Story 5）17日全台上映，戲中小主人收到3C平板後，玩具主角們將面臨科技衝突；為胡迪（Woody）配音31年的湯姆漢克斯（Tom Hanks）說，不知皮克斯（Pixar）怎麼做到，但確實是「玩具總動員」系列中精彩且完整篇章。

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有網友發現預告中胡迪後腦勺禿了點，也有啤酒肚，湯姆漢克斯說：「他（胡迪）被過度使用了，當你一次又一次地將塑膠帽子戴在塑膠腦袋上，總是會有地方磨損，而且他的身體是用填充物和布料做的，這些材料會隨著時間推移逐漸走樣。」

另一部真人版電影「海洋奇緣」（Moana）7月8日上映，片商今天公布最終預告，曝光半神人「毛伊」演員巨石強森（Dwayne Johnson）一展歌喉重現經典You're Welcome片段，還有主角莫娜與毛伊鬥嘴互動，預告將展開精彩航程。（編輯：李明宗）1150611