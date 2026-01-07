湯姆熊機台「掰了簡體字」！宣布「全換正體」獲網讚

生活中心／江姿儀報導



電子遊戲場過去曾因電玩機台為簡體中文引發爭議，去年底（2025年）經濟部修法要求電子遊戲機台改為「正體中文」，目前各店家正陸續配合調整。對此，大台南湯姆熊近期於社群發文宣布開始作業「簡體字ㄅㄅ～」，消息曝光，大批網友讚「支持！有計畫更新機台，我給大大的讚」、「哇嗚是一個有營養的好消息」。





電子遊戲機台將全改「正體」！湯姆熊嗨喊「簡體字ㄅㄅ」大票網叫好：玩爆

湯姆熊宣布全台的機台開始更換成正體「簡體字ㄅㄅ～」。（圖／翻攝自Threads＠tainantomsworld）

大台南湯姆熊近日在Threads發文，解釋過去向代理商購買機台，因往日規定「購買方沒有更改外觀的權利」，如今法規修改「中文的部份簡體一定要改繁體」，「以前是想改也不能改、現在是終於能改了」。因此，湯姆熊宣布「已經陸續作業中了唷～簡體字ㄅㄅ～」，也進一步指出，由於更換機台要花費金錢、時間、人力，「所以請大家體諒一下，多給點時間～」。





貼文一出，網友湧入留言區大讚「支持！有計畫更新機台，我給大大的讚」、「哇嗚是一個有營養的好消息」、「太好了，原來是法規問題」、「感謝湯姆熊配合」、「支持，不然孩子都很容易混淆」、「終於！以前看到簡體字真的完全不想玩」、「感謝在小孩識字前改掉」、「終於不用被簡體字辣眼睛」、「改好一定回去玩爆湯姆熊。」、「讚！太爽惹」、「太好了，終於可以開心去消費了」、「推！之前因為簡體真的不想進去玩，改了之後會大幅提升帶小孩去玩的意願」、「這麼阿薩力的配合政策更改（讚）」。

