湯姆熊男童遭割喉、逆子縱火害8命兇手判免死 爭議法官被提名監委

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社會中心／台北報導

高等法院法官兼庭長侯廷昌為監委被提名人之一。（圖／翻攝司法院官網）

總統府今天（11日）提名監察院第7屆正、副院長及監察委員，高等法院法官兼庭長侯廷昌為監委被提名人之一，他曾審理過台南湯姆熊男童遭割喉殺害、新竹逆子縱火燒死8親人等命案，因僅 判兇手無期徒刑，在外界有「不判死」、「廢死」法官之稱，同時也是司法高層力捧的網紅型法官。

侯廷昌畢業於中興大學法律系、美國喬治城大學法律研究所碩士，司法官學院36期結業，曾任雲林地院法官與庭長、台灣高等法院台南分院法官、最高法院辦事，現為台灣高等法院法官兼庭長。

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2012年12月間，台南發生台灣第二起隨機殺人案，兇手曾文欽在湯姆熊電子遊藝場殺害10歲方姓男童，甚至口出狂言「在台灣殺一兩個人，不會被判死刑」。侯廷昌曾擔任該案承審法官，他認為曾文欽有教化可能，服刑後再犯可能性低，因此判無期徒刑。曾文欽最終獲判無期徒刑定讞。

2022年6月間，新竹市東大路正義輪胎行縱火案，造成8死慘劇，兇手陳彥翔因積欠債務缺錢，又與家人因瑣事起口角，竟然縱火洩憤，他的母親、妻子、子女等通通命喪火窟，但他仍否認犯案。一審陳男被判處死刑，二審由侯廷昌擔任審判長，侯廷昌難認其屬「狡黠陰暴」而自首之人，改判陳彥翔無期徒刑。

以上兩起判例都曾引發爭議，外界稱侯廷昌為「不判死」、「廢死」法官，但部分法界人士認為侯廷昌都是依法律判決；侯廷昌也是司法高層力捧的網紅型法官，此次獲提名監察委員後再度成為各界討論焦點。

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