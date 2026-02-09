湯屋淪毒氣室？情侶雙亡原因成謎…專家揭「死神氣味」：屍斑顏色藏真相

社會中心／台北報導

北投溫泉情侶雙亡。（圖／翻攝畫面）

台北市北投區行義路某溫泉餐廳昨（8）日驚傳雙屍命案，郭姓女子（46歲）被發現陳屍於湯屋池內，其在該店任職的男友李姓男子則倒臥池外，送醫後不治。檢警初步排除外力介入，死因尚待釐清。法醫高大成特別示警，泡湯時若聞到濃烈「臭雞蛋味」，即代表空氣中充滿高濃度硫化氫，極可能在15秒內導致昏迷甚至死亡，民眾務必提高警覺。

還原事發經過，李男於自家任職的餐廳安排郭姓女友泡湯，期間因忙於工作請同事代為留意。同事後續叫喚郭女無回應，趕緊通知李男。李男衝入湯屋查看，疑因目睹女友死亡，情緒過度激動導致心因性休克倒地，經送醫搶救仍回天乏術。

針對溫泉安全，法醫高大成指出，「氣味」是保命關鍵。他分析，硫化物溶解於水且比重較重，易沉積於水底，一旦民眾攪動溫泉水，硫化氫便會釋放上升至空氣中。若通風不良，當空氣中充滿「臭雞蛋味」（硫化氫濃度超過100ppm），一般人吸入約15秒便會陷入昏迷，此時應立即打開門窗通風或逃離現場。

此外，高大成也說明如何透過屍體外觀區分中毒類型，一氧化碳中毒者的屍斑通常呈現粉紅色，而硫化氫中毒者的屍斑則會呈現褐色或暗紫紅色，兩者特徵差異明顯。

目前檢警已排定擇期解剖以釐清確切死因。專家最後提醒，年長者應避免冷熱池頻繁交替以防心臟負荷過大，飲酒後血管擴張亦不宜泡湯，若發現湯屋內氣味異常刺鼻，切勿逗留，以免發生憾事。

