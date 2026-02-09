湯屋離奇雙屍案！相驗仍無結果 將解剖查死因

法醫高大成提醒要注意硫化氫問題。（圖／東森新聞）





昨（8）天下午5點多，台北市北投一間知名的湯屋發生一起離奇的雙屍命案，死者是湯屋員工和他的女友。今（9）日下午，檢警會同法醫相驗情侶檔的遺體，他們的子女也悲慟抵達殯儀館。法醫高大成提醒，要注意是否硫化氫中毒，以及通風問題，目前案情仍有許多疑點，再加上相驗後死因仍不明，將擇日解剖，追查釐清。

北投湯屋離奇雙屍命案，死者是一對情侶檔，今天下午檢警相驗釐清死因，他們20多歲的大女兒和20歲的兒子，在葬儀社業者陪同下悲慟抵達殯儀館。

整起命案疑點重重，案發的湯屋並沒有窗戶，上方蓋了一層鐵皮，靠著架空的縫隙通風，是什麼原因致命，檢警都還在釐清中。法醫高大成提醒，要注意硫化氫問題。

法醫高大成：「溫泉造成死亡，我們第一個考量就是硫化物中毒，濃度大概在10ppm還可以，但是700ppm以上就一定死。在10ppm和700ppm之間，會稍微聞到雞蛋壞了的味道，但超過700ppm反而聞不到。」

白磺泉從陽明山上硫磺谷直接配管線，輸送下來再進到蓄水池，硫化氫容易沉積在底部，在攪動的過程當中，就會產生比較高濃度的硫化氫。但消防人員在現場並沒有測得濃度超標，而且其他湯屋也沒出事。

法醫高大成：「一般是看屍斑最明顯，一般一氧化碳中毒，屍斑真的是粉紅色。但是這種硫化物中毒，屍斑比較褐色，有的人說是暗紫紅色。」

大約一個多小時後相驗結束，情侶檔的子女低調離開，檢警還是沒有答案，確切死因為何，將擇日解剖釐清。

