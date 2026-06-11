湯淺政明高徒執導！神作《攻殼機動隊2026》強勢登台 貼近原作漫畫加入喜劇

【緯來新聞網】改編自士郎正宗同名經典漫畫的全新動畫《攻殼機動隊 2026》（英文片名：The Ghost In the Shell (2026)）即將在台灣大銀幕上映！為了滿足世界各地熱切期待的粉絲，本次將以第一話、第二話，外加「戲院限定30分鐘特別片段」的特殊形式在電影院上映，讓影迷能用最高規格的視聽效果，搶先體驗最新一季的震撼魅力。本片將於6月27日推出先行特別場，並於7月8日全台大銀幕正式上映。

廣告 廣告

改編自日本動漫神作的全新動畫《攻殼機動隊 2026》，故事圍繞生化人「草薙素子」與攻殼機動隊打擊科技犯罪的賽博龐克冒險，將於7月8日全台大銀幕上映。（圖／車庫娛樂提供）

《攻殼機動隊》自1989年連載以來，曾由動畫名導押井守在1995年改編成動畫電影而聲名大噪，不僅啟發了《駭客任務》等無數好萊塢科幻經典，更曾於2017年推出由史嘉蕾喬韓森主演的真人版電影。相較於過往經典版本較為晦澀、著重哲學探討的沉重風格，這次《攻殼機動隊 2026》將全面回歸初心，風格更貼近士郎正宗的原著漫畫，注入了更多喜劇與流暢的動作元素，被譽為「最適合新觀眾入門」的《攻殼機動隊》作品。



本片幕後陣容更是大有來頭，由曾推出《犬王》、《膽大黨》等話題大作的知名動畫公司「Science SARU」全力打造。導演則由曾參與《日本沉沒2020》、《犬王》、並擔任《膽大黨》副導演的「モコちゃん」執導，身為日本名導湯淺政明嫡傳徒弟的他坦言，高中接觸原作後，該作就成為他的創作原點，雖然承接這部擁有悠久歷史的超級IP壓力不小，但他與全體工作人員竭盡全力，希望能打造出讓老粉絲與新觀眾都能享受其中的全新視覺盛宴。

《攻殼機動隊 2026》由動畫大廠「Science SARU」製作，並由日本名導湯淺政明的得意門生「モコちゃん」執導，力求呈現更貼近原著的喜劇與動作風格。（圖／車庫娛樂提供）

除了頂尖的動畫製作，該片的靈魂劇本則邀來曾執筆《哥吉拉 奇異點》、《屍者的帝國》的知名科幻作家圓城塔操刀。圓城塔感性表示，士郎正宗的作品充滿謎團，在不同時代閱讀都會映照出不同的面貌，這種跨越世紀的力量至今絲毫沒有衰退。全新《攻殼機動隊 2026》故事同樣設定在近未來的日本，圍繞著生化人「草薙素子」與她率領的「攻殼機動隊」打擊電腦犯罪的精采對決，這場兼具視覺震撼與全新風格的賽博龐克動作大片，絕對是今年暑假不容錯過的動漫盛事。

更多緯來新聞網報導

FEniX公開親筆信哽咽落淚 演唱會驚喜獻女團Cover

比莉快閃西門町全場都瘋了！周湯豪「兼差」藏身人群盯場