湯米李瓊斯喪女後首發聲 低調聲明道盡父親的痛

〔記者鍾志均／綜合報導〕奧斯卡影帝湯米李瓊斯元旦痛失愛女後，首度對外發聲，讓外界感受到這位硬漢演員難以言喻的悲痛。

瓊斯的34歲女兒維多利亞瓊斯，於元旦凌晨被發現在舊金山地標性的費爾蒙飯店失去意識，經到場救護人員評估後，當場宣告不治，消息曝光後震驚演藝圈。

瓊斯與家人透過媒體發表聯合聲明，低調卻沉重表示：「感謝大家給予的關心、祝福與祈禱。在這段極其艱難的時刻，懇請外界尊重我們的隱私。」沒有多餘修飾，卻道盡父親痛失孩子的無力與哀傷。

廣告 廣告

據舊金山消防局說法，救護人員於凌晨2點52分左右趕抵飯店現場，隨後案件交由警方與法醫接手處理。相關調度紀錄顯示，該起案件被列為「疑似藥物過量、出現膚色變化」的三級狀況。

雖然確切死因仍待釐清，但當地警方初步研判，並無他殺跡象。

事實上，維多利亞近年生活狀況曾多次引發關注。法院資料顯示，她在過世前數月曾因毒品相關指控被捕，案件仍在司法程序中。這段經歷，也讓外界對她的離世更加唏噓。

【看原文連結】

更多自由時報報導

30歲網美毀滅性爆料！睡完中國頂流男星 床技第一名被爆是他

影帝之女陳屍酒店！「藥物過量、膚色改變」私生活爭議遭挖

福原愛親揭離婚主因！認與江宏傑家人有隔閡 「母親無法見孫」成心結

北京神盾失效! 委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中崩潰

