湯米李瓊斯女兒驚傳元旦陳屍舊金山飯店 初判非他殺或輕生

2017年10月25日，維多莉亞瓊斯（左）與父親湯米李瓊斯一同出席東京影展，父女與中國演員趙薇合影。美聯社資料照片



好萊塢資深男星湯米李瓊斯的女兒維多莉亞瓊斯（Victoria Jones），驚傳元旦凌晨陳屍舊金山一間飯店，初判無他殺或輕生跡象，享年34歲。

Dailybeast新聞網站報導，舊金山消防局發言人表示，美西時間元旦凌晨2點52分接獲報案，稱費爾蒙飯店（Fairmont Hotel）有緊急醫療狀況。

人員到場後，發現一名女子已明顯死亡，現場並無他殺或自殺跡象。

據報導，一名客人發現一名女子倒臥在14樓地板，立刻通報飯店。

一名消息來源告訴英國《每日郵報》：「現場發現一名30多歲白人女性沒有反應，飯店立即報案。當下曾施作心肺復甦術（CPR），但醫護人員到場後，現場宣告她已死亡。」

維多莉亞瓊斯是湯米李瓊斯與第2個妻子所生，她還有一名手足。維多莉亞瓊斯也是演員，11歲時就客串《MIB星際戰警》，演出一個小角色，此外也在父親執導及主演的2005年電影《馬奎斯的三場葬禮》（The Three Burials of Melquiades Estrada）演出。

維多莉亞瓊斯自青少年時期後就沒有再從事演藝事業，根據《紐約郵報》看到的記錄顯示，她去年有過幾次違法記錄，包括4月在加州納帕郡因涉嫌毒品控罪被捕。

瓊斯家族尚未對此事件發表聲明。

