湯米李瓊斯愛女酒店離世 去年10月已懷孕疑一屍兩命引熱議
記者林宜君／台北報導
好萊塢再傳悲痛消息，湯米李瓊斯的家庭再度陷入哀傷。34歲愛女維多利亞瓊斯於本月初陳屍飯店，最新法院文件曝光，她自去年10月起已懷孕，卻未能迎來新生命。
據《每日郵報》及其他外媒報導，法院文件中明確寫道：「律師已獲悉此事，並相信瓊斯女士已懷孕」，並指出維多利亞在被發現身亡前的3個月，顯然已處於妊娠狀態。《美國周刊》取得的相關文件也顯示，維多利亞在去年10月曾因在聖克魯斯縣公共場合醉酒及拒捕而被控輕罪，當時她已經懷孕。
雖然目前尚不清楚她去世時是否仍屬妊娠中，但死亡證明上確實註明「過去一年內懷孕」。維多利亞生前曾多次陷入酗酒及藥物事件，也讓父親湯米李瓊斯操碎了心。維多利亞2002年以童星身份出道，雖逐漸淡出演藝圈，但仍偶爾與父親一同出席公開活動。據悉，湯米李瓊斯正處於極度悲痛之中，不僅要面對愛女早逝，還得知與未曾謀面的孫兒一面，心情可想而知。這一連串事件，再次將好萊塢明星家庭的脆弱與現實殘酷呈現在外界眼前。
三立新聞網提醒您：
莫逞一時樂，遺害百年身！
拒絕毒品 珍惜生命
健康無價 不容毒噬
