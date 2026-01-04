湯米李瓊斯愛女陳屍飯店哀痛發聲 維多利亞瓊斯死亡現場曝光

維多莉亞瓊斯（左起）與父親湯米李瓊斯2017年10月25日曾一同出席東京影展，右為趙薇。美聯社



79歲影帝湯米李瓊斯（Tommy Lee Jones）34歲女兒維多利亞瓊斯（Victoria Jones）1月1日凌晨被發現陳屍舊金山1間飯店房間，痛失愛女的他也發聲明了。

湯米李瓊斯在愛女猝逝隔天發聲明表示：「我們感謝大家的慰問、關心和祈禱，在這段艱難的時期，請尊重我們的隱私。」而據《PEOPLE》報導，救護人員接獲報案的錄音中提到她「藥物過量、身體膚色顏呈現藍、紫色」，但具體死因仍須等屍檢報告出爐。

維多利亞曾參演《MIB星際戰警2》（Men in Black II）和湯米李瓊斯執導的《馬奎斯的三場葬禮》（The Three Burials of Melquiades Estrada）等作品，去年4月在加州納帕郡因吸食古柯鹼被捕，2個月後又因與老公起爭執的家暴案進警局。

珍惜生命，向毒品說不！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

