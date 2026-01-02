湯米李瓊斯34歲愛女元旦身亡！陳屍加州酒店死因待查

【緯來新聞網】根據《TMZ》報導，曾演出《MIB星際戰警》的好萊塢大咖男星湯米李瓊斯（Tommy Lee Jones）女兒維多利亞瓊斯（Victoria Jones）元旦身亡，維多利亞被發現陳屍在加州一間酒店內，警方凌晨時分接獲通報後迅速趕往現場，警方封鎖現場並展開調查，湯米李瓊斯尚未對女兒死訊發布聲明或回應。

湯米李瓊斯34歲愛女（左）身亡。（圖／AP NEWS）

維多利亞·瓊斯週四凌晨被發現陳屍於舊金山費爾蒙飯店（Fairmont San Francisco）內。舊金山消防局發言人向TMZ證實，消防單位於凌晨2時52分接獲醫療緊急通報，抵達現場後，醫護人員檢查該名女子，並當場宣告其死亡。



隨後，現場交由舊金山警察局與驗屍官辦公室進一步調查。警察局發言人指出，警方接獲報案後，趕抵現場後與醫護人員會合，確認死者為一名成年女性。驗屍官也到場展開調查，目前死因尚未釐清，當局尚未公布更多細節。



維多利亞是湯米李瓊斯與其首任妻子金柏莉·克勞利（Kimberlea Cloughley）所生。她年少時短暫踏入影壇，並在2002年的《MIB星際戰警II》中首次亮相。她亦參演2003年影集《籃球兄弟》與2005年由父親執導的電影《三埋頭骨》，該片中她的繼母唐·蘿蕊兒·瓊斯（Dawn Laurel-Jones）亦擔任劇照攝影。

