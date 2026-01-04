湯米李瓊斯34歲愛女陳屍飯店 「全身發紫」疑染毒過量猝死

【緯來新聞網】美國演員湯米李瓊斯（Tommy Lee Jones）之女維多利亞瓊斯（Victoria Jones）於2026年1月1日被發現陳屍於加州舊金山一家飯店房間內，當地消防人員於凌晨接獲報案後到場處理，現場宣布她當場死亡，享年34歲。根據最新的屍檢報告，維多利亞死時「全身發紺」，疑似是染毒過量身亡。

湯米李瓊斯34歲愛女（左）身亡。（圖／AP NEWS）

根據消防局通報，醫療人員於當日凌晨2時52分抵達舊金山費爾蒙飯店（Fairmont San Francisco），發現瓊斯失去生命跡象。初步屍檢報告顯示她全身發紺，疑似為藥物過量所致，最終死因仍待法醫進一步鑑定。



根據《PEOPLE》取得的報案錄音，報案人提到瓊斯出現因藥物導致的皮膚變色現象，包括嘴唇與指甲泛藍，這與藥物中毒症狀一致。警方後續調查顯示，瓊斯在酒店房間內停留至少三日，家屬因多日聯絡不上她而請求警方協助確認安全，最終在飯店14樓發現其遺體。



根據警方記錄，瓊斯過去曾因毒品問題與家庭暴力事件受到關注。2025年4月，她曾因涉嫌吸食古柯鹼遭逮捕，並於同年6月因家庭糾紛再次被捕。警方當時紀錄她情緒失控且神智不清，並坦承曾吸毒。湯米李瓊斯於1月2日透過發言人發表聲明表示：「我們感謝外界的關心與慰問，並懇請各界在這段艱難時期尊重我們的隱私。」



★《緯來新聞網》提醒您：珍惜生命、請拒絕毒品誘惑，提醒您遠離毒品 ★

