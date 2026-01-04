湯米李瓊斯34歲愛女驟逝 死因待查

曾以《絕命追殺令》獲得奧斯卡獎的影星湯米李瓊斯在新的一年傳出憾事，他的女兒維多利亞瓊斯元旦當天被發現陳屍舊金山一間飯店內，享年34歲。儘管確切死因還需要等待報告出爐，但湯米李瓊斯與家人終於對外發出聲明，「感謝大家的關心、思念與祈禱。在這段艱難的時刻，請尊重我們的隱私，謝謝。」

根據外媒報導，救護人員接獲報案的錄音對話中曾提到維多利亞瓊斯「藥物過量、身體膚色呈現藍紫色」，被懷疑是藥物過量致死。她生前也曾因涉嫌吸食古柯鹼、妨礙公務以及施用管制藥物等問題被捕，6月與老公起衝突後，遭指控家庭暴力被拘留，儘管否認犯行，但她原本預計本月20日出庭，沒想到卻突然猝逝。

湯米李瓊斯縱橫影壇數十年，多次入圍奧斯卡獎，而維多利亞瓊斯曾跟隨爸爸腳步進入演藝圈，演出作品包含《MIB星際戰警2》、《馬奎斯的三場葬禮》、《籃球兄弟》等，其中《馬奎斯的三場葬禮》正是父親執導的作品，如今傳出死亡消息，令粉絲感到遺憾。