湯詠瑜促交付預算審查 質疑藍營到底在怕什麼？

市議員湯詠瑜主張，交付預算審查，才是負責、也才能讓高雄繼續進步。（記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員湯詠瑜十二日主張，審查預算，是議員的職責也是義務。交付預算審查，才是負責、也才能讓高雄繼續進步。

湯詠瑜說，高雄市議會十一日在國民黨團的杯葛下，僅交付了總決算審核報告案，而未交付總預算及其他市府及議員提案。

她表示，十一日原定議程，市長報告完總預算案後離席，接下來是審計部高雄市審計處來「說明」去年度總決算審核報告，然後是市府各局處報告待交付的議案，這都是議事規範、議程所明載，也是一直以來的慣例。

湯詠瑜指出，接著便是議會討論是否「交付審查」，決議交付，則議案進入各委員會，審查完畢後送出，進入大會進行二、三讀完畢，才算完成審議。

湯詠瑜認為，若決議不交付呢？則議案繼續「掛」在議程上，等待下一次交付審查的時程，在這段等待的時間，各委員會無法審查各局處預算。

湯詠瑜提到，審查預算，是議員的職責也是義務。對市府政策有任何的監督、建議，最實質直接且有效的方式，就是議員行使審查及刪減預算、附帶決議的權力。

湯詠瑜質疑，國民黨團捨此不由，一方面說市府預算亂編，一方面卻拒絕交付審查，打臉自己不說，到底正當性為何？為何不交付預算，到底在怕什麼？