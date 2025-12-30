湯詠瑜促儘速審議國防預算 與多位民代譴責中共環台軍演

湯詠瑜與議員何權峰、邱俊憲、張博洋、立委賴瑞隆等多人針對中共近日無端發動的環台軍演，表達最強烈的譴責。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員湯詠瑜卅日表示，制度與預算對於守護國家安全的重要性，立法院應以國家利益為首要考量，儘速審議國防預算。

湯詠瑜建議，立法院儘速審議國防預算，國防軟硬體的提升不容拖延，必須有穩定的預算支持，才能完善各項防衛體系。只有讓國際社會看見台灣強化自我防衛的決心，我們才能爭取更多的國際支持。

湯詠瑜呼籲，不分黨派護台灣，國家安全不應有黨派之分，面對外敵威脅，我們應該團結一致，對抗極權擴張。唯有建構更強大的防衛實力，我們才有根基換來更穩定、更長久的和平。

湯詠瑜與議員何權峰、邱俊憲、張博洋、立委賴瑞隆等多人針對中共近日無端發動的環台軍演，表達最強烈的譴責。

湯詠瑜強調，面對中共不斷變本加厲的武力恫嚇，這不僅是針對台灣的威脅，更是對印太地區穩定與國際秩序的公然挑戰。我們必須清楚認識到：「和平不能寄託於侵略者的善意，而是要建立在實力的基礎之上。」

湯詠瑜說，高雄是重要的國防重鎮，我們絕不退縮，也會持續守護我們心愛的家園與民主自由的制度。