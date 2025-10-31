湯詠瑜促推住商型儲能補助 調查商家經營困境解決問題

市議員湯詠瑜質詢建議，推動住商型儲能補助，讓全民共建韌性城市。（記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員湯詠瑜卅一日質詢建議，推動住商型儲能補助，讓全民共建韌性城市，也希望對中小老商家經營困境普(調)查，解決經營及接棒問題。

湯詠瑜說，面對二○五○淨零排放挑戰，儲能不僅能平衡尖峰電力，更是防災與能源安全的重要基礎，相對其他直轄市，高雄忽略對家戶、社區與商辦等中小用電戶的參與角色，她呼籲應儘速研擬住商型智慧儲能補助。

湯詠瑜指出，日本正面臨高齡接班荒與數位落差雙重危機，而高雄的歇業店家數五年來達二萬六家，平均每天有十四家商家熄燈。經發局與青年局應共同建立老店接班與數位轉型輔導機制，協助中小商家延續命脈，讓青年不只創業，也能接業。

湯詠瑜也提到，大青年計畫調查顯示，青年最關心的是就業與居住問題，南漂青年更面臨住房與薪資雙重壓力。她呼籲應從數據走向行動，提出具體措施，真正回應青年求職與生活困境。

她針對騎樓調查表示，大多數民眾曾經感受過行走於騎樓感到不便，認為騎樓明火或使用電器是危險行為，逾七成民眾不同意騎樓明火及用電營業行為，而騎樓兼具公共通行與地方經濟功能。

湯詠瑜建議研擬騎樓延伸性營業使用作業要點時，應兼顧行人安全與地方經濟活力，有無特例審查機制，以及一致性的管理。