湯詠瑜接待埼玉縣議會到訪 文創交流深化台日議會情誼

高雄市議會國民外交促進會會長湯詠瑜議員十日接待日本埼玉縣議會日台友好議員連盟訪問團到訪，雙方並互贈蠟筆小新公仔、超人力霸王紅包，象徵以文創交流，持續深化台日議會情誼。

埼玉縣議會日台友好議員連盟訪問團由團長鈴木正人、副團長梅澤佳一率領，十日上午拜訪高雄市議會，湯詠瑜率副會長鄭孟洳、白喬茵、陳幸富等議員共同接待。湯詠瑜首先恭喜日本首相高市早苗帶領自民黨在這次眾議院改選中，取得絕對優勢席次，更包辦埼玉縣十六個單一選區全部議席，也恭喜台灣女婿山口晉再次當選、重返國會。

湯詠瑜特別推崇埼玉縣享譽國際的漫畫之都美名，並提及蠟筆小新、龍貓、未聞花名、原子小金剛、足球小將翼等多部經典動漫作品，早已成為世代共同的文化記憶，也成功將文創能量轉化為城市品牌與觀光動力。

她指出，這樣的發展經驗與高雄近年積極推動影視拍攝、文創產業及設計能量的城市行銷路徑高度契合，為雙方在文化內容、青年創意與城市品牌交流上，開啟更多合作想像。

湯詠瑜會長強調，高雄市議會將持續扮演交流推手角色，推動雙方在產業、觀光、文化與青年交流等多元面向的合作，讓高雄與埼玉的友好關係持續深化、歷久彌新。