湯詠瑜要讓就醫民眾安全 爭取民生醫院前路口改善

市議員湯詠瑜關心民眾長期反映的行人安全問題，日前前往民生醫院前的出入口及路口會勘。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員湯詠瑜日前前往民生醫院前的出入口及路口會勘，研議改善，讓就醫民眾出入更安全。

湯詠瑜表示，民生醫院大門，目前正在施作人車分離的行人專用道，但到了凱旋路口，雖有斑馬線卻沒有行人號誌，人車交織卻無號誌指引，不論是輕軌乘客、就醫民眾或醫院員工，過馬路都是風險。

湯詠瑜為此會同交通局協調道工處、公園處、奏捷里辦公處及市立民生醫院，共同研議改善方案，目標是讓「讓就醫民眾出入更安全」。

湯詠瑜指出，目前評估兩個優化方案，一是於醫院出入口設置行車與行人號誌，強化停讓機制；二是比照行人友善區作法，外推人行道、搭配減速設施與行人優先標誌，縮短穿越距離，並透過調整停車與車道寬度，自然降低車速。

湯詠瑜提到，同時，她也要求配合新動線，打通植栽帶出入口，讓行人通行更順暢。她會持續追蹤進度，為市民爭取更安全的行走環境。