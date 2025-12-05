湯頭清爽，香氣逼人！花菇燉雞湯

花菇燉雞湯_電鍋料理

冷冷的天來碗暖暖的湯，好幸福。香菇雞湯的升級版，用大花菇來燉湯，湯頭更清爽，香氣更逼人。用電鍋，輕鬆煮出一鍋營養好湯♪★

食材

仿土雞腿切大塊, 550g

大花菇, 4朵

薑片, 4片

紅棗(可省略), 10顆

清水(含香菇水), 800-900ml

調味料 鹽巴, 1小匙 米酒, 1大匙



料理步驟





步驟 1：備好所有食材。紅棗事先用清水洗淨，去除表面髒汙。薑切片，備用。





步驟 2：【冷水浸泡，香氣保留】先洗淨乾香菇，再用冷水浸泡0.5-1小時，待香菇泡開軟化，即剪去菇柄，並保留泡香菇的水。(反之，用熱水浸泡雖快速，但香氣較易流失)



步驟 3：【滾水入鍋燙，雞肉肉汁鎖】起一鍋滾水，放進雞肉汆燙1分鐘去除血水雜質，撈起沖冷水洗淨，備用。





步驟 4：取一電鍋，(內鍋)先放進所有食材，再加進略高食材2公分的水量，包含泡香菇的水，總水量約800-900ml。(外鍋)倒進1.5米杯水量，按下開關即可。(耗時約40分鐘)





步驟 5：開關跳起時，撈除湯面浮油，趁熱加進[調味料]稍微攪拌後，蓋上鍋蓋續燜5分鐘即可。鹽巴份量須依個人鹹淡喜好度略為調整。(此時也可加入少許枸杞)





步驟 6：完成囉〜零廚藝的營養好湯♪



步驟 7：如不用電鍋，則於(步驟4)，放進所有食材與水量後，先(大火)煮滾，撈除湯面浮沫雜質，再轉(小火)，蓋上鍋蓋燉煮30-40分鐘。煮好後，先撈除湯面浮油，再加 調味料 即可。

小撇步

1.用的是6人份內鍋。

2.也可改用中型香菇8-10朵，或小型鈕釦菇18-20朵。

3.乾香菇冷水泡開的時間，須依菇型大小略作調整。浸泡時間過久，香氣會流失。

4.電鍋湯好喝的秘訣無它，肉類一定要先汆燙再入鍋煮。

