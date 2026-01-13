湳仔社區推動銀髮共學 結合大學USR注入活躍老化新動能

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣古坑鄉湳仔社區發展協會因應高齡化趨勢，今(13)日下午於湳仔社區推出115年度「好手藝．好滋味」銀髮共學課程，結合藝文手作與生活美食體驗，導入國立雲林科技大學地方創生團隊與企業公益資源，陪伴長者走出家門、持續學習，打造高齡友善且充滿溫度的社區學習環境，實踐活躍老化與在地老化理念。

因應高齡化古坑湳仔社區今推好手藝好滋味銀髮共學課。(記者廖承恩拍攝)

本計畫由國立雲林科技大學地方創生第四、第五聯隊規劃執行，並獲亞德客有美慈善基金會支持，透過引入專業師資與青年志工資源，深化社區關懷服務能量。雲科大長期以「回應在地需求、促進地方永續」為大學社會責任（USR）核心，鼓勵師生走入社區，將研究與專業轉化為實際行動，成為地方發展的重要後盾。

廣告 廣告

此次銀髮共學課程，由雲科大地方創生相關碩士在職專班學生投入規劃與陪伴，結合設計、文化、教育及社會實踐等跨域專長，依據高齡者學習特性，設計操作簡單、節奏友善的學習內容，讓長者在沒有壓力的狀態下，透過動手實作找回自信與成就感，落實「以大學支持社區、以社區深化學習」的 USR 精神。

結合藝文手作美食導入雲科大資源打造高齡社區。(記者廖承恩翻攝)

系列課程預計自115年1月起，每月辦理兩次，內容涵蓋剪紙、藍染、版畫等藝文手作，以及簡單易學的美食 DIY 體驗。課程設計以「低門檻、高完成感」為原則，並由學生與志工全程陪伴協助，讓長者在安心、輕鬆的氛圍中學習交流。主辦單位指出，課程不僅重視技藝學習，更著重人際互動與情感連結，逐步建構穩定而溫暖的社區支持網絡。

為迎接農曆春節到來，湳仔社區發展協會表示，春節前數堂課程將以「新年節慶」為主題，規劃傳統節慶剪紙、新年春聯、紅包袋版畫及彩繪盆栽吊飾等內容，透過充滿年味與祝福意象的手作活動，陪伴長者迎接新的一年。課程現場氣氛溫馨熱絡，長輩一邊創作、一邊話家常，在交流中感受節慶喜悅與社區陪伴的力量。

透過充滿年味與祝福意象的手作活動，陪伴長者迎接新的一年。(記者廖承恩翻攝)

湳仔社區發展協會執行長張翠芳表示，社區長輩其實非常願意學習與嘗試新事物，只是需要適合的引導與陪伴。她指出，透過與雲科大結合，不僅為社區注入年輕世代的專業與活力，也讓長者在與學生互動中感受到被重視與肯認；再加上企業公益資源支持，使課程得以穩定推動，讓關懷服務不流於一次性活動，而能成為長者生活中的一部分。雲林縣政府亦肯定此類銀髮共學模式，認為有助提升長者生活品質，並強化社區自主發展與永續經營能力。