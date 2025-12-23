源少年感性告白粉絲 「被珍惜的感覺，讓我覺得自己很幸運」

源少年以摯友大使身分出席香氛活動，吸引近百位粉絲同樂。（圖／Soothe時氛提供）

男團「AcQUA源少年」日前以摯友大使身分出席香氛活動，吸引近百位粉絲同樂。隊長莑茗分享，陪伴其實不需要轟轟烈烈，「有時候只是你在，我也在，那種被理解、被接住的感覺，就是陪伴」。源少年接下來將連續趕場兩場跨年，分別前往高雄與雲林迎接新的一年，其中高雄舞台將攜手鼓鼓（呂思緯）帶來獨家合作；至於雲林場是否藏有驚喜，團員們則默契十足地賣關子，笑說：「現場見。」

在活動的「許願樹」環節，粉絲們寫下心願親手交給團員，有人點名全員跳爆紅撒嬌舞，有人敲碗秉諭和成員來場親密互動，團員們來者不拒、現場完成，笑聲與尖叫聲不斷，氣氛熱烈。聖誕交換禮物話題也讓現場變成爆料大會。莑茗笑說自己送禮太實用，最難忘抽到鴨子造型睡衣的震撼；秉諭偏好香氛與擴香，覺得味道能默默陪伴；貢丸直言最怕沒用的小東西，佾暘則笑說零食和實用小物最保險。

廣告 廣告

弘道也暖心表示：「真的很愛海星們，一整年以來的等待、支持，還有從不缺席的陪伴，這一年我能出現的時間不多，只有暑假、寒假，但你們還是願意等我回來，那種被相信、被珍惜的感覺，讓我覺得自己很幸運，也提醒我為什麼要繼續努力。」

回顧這一年，源少年坦言，許多重要時刻都是在粉絲的陪伴下走過來的。貢丸分享，有時也會懷疑自己做得夠不夠好，但只要站上舞台看到熟悉的臉、留言與燈牌，心裡就會突然安定下來，「那一刻會覺得，我不是一個人」。秉諭也感性表示，能在年末透過這樣一場陪伴場，把心裡的謝謝好好說出口，是一件很重要的事，「是你們讓我有繼續前進的勇氣，明年也一起吧」。談到這一年還沒完成的目標，團員們也誠實分享，無論是把更多時間留給創作、回到初心專注舞台，或是在不同人生階段累積新的體驗，這些未完成的心願並不是遺憾，而是因為一路有海星（粉絲名）陪伴，才敢繼續往前的理由。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

警察追張文「為何不用槍」？ 網哀嘆現況：報告寫不完恐還得賠錢

獨家／曾與男神彭于晏交往 林珈安遭爆斷七年婚疑與孫芸芸弟戀愛中

台鐵歧視1／身障員工被轟「累贅」！苦撐3月被解雇 法院還他公道