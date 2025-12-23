源少年聖誕大跳撒嬌舞！莑茗抽中「鴨子睡衣」崩潰 秉諭感性告白「我不是一個人」

AcQUA源少年出席品牌活動與粉絲同歡。團員左起李秉諭（貢丸）、盧佾暘、黃莑茗、林毓家、須弘道。Soothe時氛提供

超人氣男團AcQUA源少年昨（22日）以品牌大使身分，出席於台北天母SOGO百貨舉辦的「聖誕特別陪伴場」。在近4小時的時光裡，隊長莑茗感性分享，陪伴不需要轟轟烈烈，「有時候只是你在，我也在，那種被接住的感覺就是陪伴。」今年因學業較少露面的弘道也暖心告白，坦言雖然自己只有寒暑假能出現，但粉絲依然願意等待，「被珍惜的感覺提醒我為什麼要繼續努力。」

許願樹大跳撒嬌舞！源少年親手為粉絲圍圍巾，爆料交換禮物最怕廢物

在「許願樹」環節中，團員對粉絲的心願來者不拒，不僅全員齊跳爆紅撒嬌舞，秉諭也與團員大玩親密互動，尖叫聲掀翻百貨。談到聖誕交換禮物，現場瞬間變爆料大會，莑茗笑稱最難忘抽到鴨子造型睡衣的震撼，貢丸則直白表示最怕抽到「沒用的小東西。」源少年更親自替粉絲一一圍上由成員親筆署名的羊毛圍巾，讓不少海星直呼「心臟受不了。」

回顧2025淚謝海星支持！秉諭告白：是你們給了我前進的勇氣

回顧即將結束的一年，源少年坦言許多重要時刻都因有粉絲陪伴才顯得安定。貢丸透露，有時會懷疑自己做得夠不夠好，但只要看到燈牌與熟悉的臉孔，心裡就會突然安定下來，深刻感受到「我不是一個人。」

AcQUA源少年與粉絲共度耶誕活動，近百名粉絲湧入。Soothe時氛提供

秉諭也眼眶泛紅表示，能在年末把心裡的謝謝說出口非常重要，「是你們讓我有繼續前進的勇氣，明年也一起吧。」團員們認為，這一年未完成的目標並非遺憾，而是因為有海星的陪伴，才讓他們有理由在2026年繼續勇敢前行。

2026跨年趕場高雄雲林！聯手鼓鼓跨世代熱舞，驚喜舞台賣關子

隨著聖誕場畫下完美句點，AcQUA源少年跨年將連續趕場高雄與雲林兩地，陪全台粉絲迎接2026年。在高雄跨年「雄嗨趴」舞台上，源少年將聯手出道16年的全能唱跳歌手鼓鼓（呂思緯）帶來獨家合作，預計呈現一場跨世代的超強活力秀。至於雲林場是否藏有神祕驚喜，團員們則默契十足地賣關子，笑說：「現場見！」並期許新的一年能持續專注作品，在每一個重要瞬間都有海星共同見證。



