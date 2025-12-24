「源少年」林毓家克服舊傷左打改右打 林怡婷增肌出奇招：優酪乳＋雞胸肉打汁喝3個月
【緯來新聞網】第62屆金馬獎最佳動作設計電影《恨女的逆襲》今（24日）公布最新預告及漫畫版海報，四位主要成員揭露在長達近一年的魔鬼訓練中，讓他們從拳擊小白，挺過受傷、暴哭與身材管理的低潮，最終建立起如同家人般的革命情感。女主角林怡婷不諱言：「我就是邊哭邊打到下課。」林毓家在一次打沙包訓練中帶頭喊出「加油」，從此變成了拳擊隊的專屬打氣儀式。林怡婷與黃惟私下更成為摯友，殺青後仍常相約看海。
林怡婷（左起）、黃惟、曾皓澤、林毓家在《恨女的逆襲》中皆是蔡振南的拳擊學生（圖／華映提供）
電影由蔡振南、游安順、王彩樺、李千娜領軍，與金穗獎最佳演員林怡婷、林毓家、攜手新生代潛力新星黃惟與曾皓澤等共同主演，林怡婷在片中飾演家玲，坦言海選長達半年，過程極其煎熬。在確定角色前的十堂拳擊課中，她常因自責學習慢而崩潰大哭：「我常打電話給朋友大哭，教練也嚇到，但我就是邊哭邊打到下課。」除了心理壓力，本身帶有的腰傷更曾讓她痛到想放棄，「最嚴重時躺在床上怎麼調都痛，但想到劇組付出的心力，我告訴自己不能讓大家失望。」
林怡婷在拍攝《恨女的逆襲》中體重被嚴格控管（圖／華映提供）
談及與飾演她爸媽的前輩王彩樺、游安順、蔡振南的合作，林怡婷表示獲益良多。她形容王彩樺僅是坐著就能散發出讓她「又愛又恨」的氣場；而游安順則在戲裡讓她恨得牙癢癢，戲外卻是極其鬆弛的導師。最令她難忘的是與蔡振南（南哥）的煮飯對戲，南哥展現了平常威嚴眼神之外的「父愛感」，補足了角色心中缺失的一塊。導演更透露，林怡婷在一場對媽媽的獨白戲中，即興加了一句「我希望你能快樂」，真情流露讓導演李宜珊在鏡頭後哭到不能自己，甚至被迫停拍20分鐘平復情緒。
其中引人注目男子團體「AcQUA源少年」成員林毓家，曾參演戲劇《酷蓋爸爸》和電影《少年吔》，2023年憑《橋頂少年》荔枝一角獲金穗獎最佳演員。他在《恨女的逆襲》中展現極高專業度，不僅需打赤膊、也為戲暴瘦9公斤，目的就是為了要看起來像一名專業的選手。除此之外，他曾因舊傷導致練習兩個月的右撇子打法必須全部砍掉重練，他也表示：「訓練很辛苦，其實有過想放棄，但是其實是愧疚比較多，因為我自己沒有辦法做好教練的需求，從右手要換左手時，更是等於要重頭來過，那時候真的很挫折。」但在飾演教練的蔡振南與導演的鼓勵下，他一步一腳印地堆疊出拳擊手的架勢。
林怡婷（左）和林毓家在《恨女的逆襲》中飾演師兄師妹。（圖／華映提供）
飾演小貞的黃惟挑戰更為巨大，原本練芭蕾舞、氣質優雅的她，為了說服導演自己可以勝任拳擊手的特質，不惜增重8公斤，並連續三個月將雞胸肉與優格打成汁飲用以強化肌肉，黃惟表示：「不好喝，但效果很快！」展現超狠決心。試鏡時，監製和導演要求她才藝表演，她當時表演了扯鈴，還說自己也能用鍋蓋替代扯鈴，沒想到最後導演真的放進劇本裡了，也成為片中一段有趣的演出，相當符合角色不受世俗眼光限制的模樣。
黃惟在《恨女的逆襲》中飾演小貞（圖／華映提供）
曾皓澤則面臨了體力的極限挑戰。原本體格清瘦的他，為了像個運動員，每天在移地訓練中經歷「起床、訓練、吃飯、訓練」的循環。他回憶：「有一次對打被打到右肋骨，受傷休息時反而最痛苦，因為怕進度跟不上。」他笑說，為了在銀幕上更有氣勢，上場前還會跟林毓家瘋狂做臥推，只為了讓胸肌「看起來大一點」。電影預計2026年1月16日全台上映。
曾皓澤（左）在《恨女的逆襲》飾演拳擊隊的一員，戲外為了增重吃了不少苦頭。（圖／華映提供）
