「源少年」林毓家克服舊傷改左手出拳 為戲努力暴瘦9公斤

林怡婷（左起）、黃惟、曾皓澤、林毓家在《恨女的逆襲》中皆是蔡振南的拳擊學生。（華映提供）

第62屆金馬獎最佳動作設計電影《恨女的逆襲》，由何平監製、李宜珊執導，蔡振南、游安順、王彩樺、李千娜領軍，與金穗獎最佳演員林怡婷、林毓家等人共同主演，24日公布最新預告及漫畫版海報，也揭露片中備受期待的拳擊戲，其實都是演員用雙腳起水泡的苦練換來的。

其中來自男子團體「AcQUA源少年」的成員林毓家，在片中展現極高專業度，不僅需打赤膊，也為戲暴瘦9公斤，目的就是為了要看起來像1名專業的選手。除此之外，林毓家曾因舊傷導致練習兩個月的右撇子打法必須全部砍掉重練，他表示：「訓練很辛苦，其實有過想放棄，但是其實是愧疚比較多，因為我自己沒有辦法做好教練的需求，從右手要換左手時，更是等於要重頭來過，那時候真的很挫折。」

而女主角林怡婷在確定角色前的10堂拳擊課中，常因自責學習慢而崩潰大哭：「我常打電話給朋友大哭，教練也嚇到，但我就是邊哭邊打到下課。」除了心理壓力，本身帶有的腰傷更曾讓她痛到想放棄，「最嚴重時躺在床上怎麼調都痛，但想到劇組付出的心力，我告訴自己不能讓大家失望。」

林怡婷（左）在《恨女的逆襲》中有多場與蔡振南的精彩對戲。（華映提供）

談及與飾演她爸媽跟教練的前輩王彩樺、游安順、蔡振南，林怡婷表示獲益良多，她形容王彩樺僅是坐著就能散發出讓她「又愛又恨」的氣場；而游安順則在戲裡讓她恨得牙癢癢，戲外卻是極其鬆弛的導師；最令她難忘的是與蔡振南的煮飯對戲，對方展現了平常威嚴眼神之外的「父愛感」，補足了角色心中缺失的一塊。

