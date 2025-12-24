「源少年」林毓家為角色瘦9公斤 練拳擊舊傷復發

林怡婷（左起）、黃惟、曾皓澤、林毓家在《恨女的逆襲》中皆是蔡振南的拳擊學生。（圖／華映娛樂）

《恨女的逆襲》由蔡振南、游安順、王彩樺、李千娜領軍，林怡婷、林毓家、黃惟、曾皓澤等共同主演。今（24日）公布最新預告及漫畫版海報，備受期待的拳擊戲，其實都是演員用雙腳起水泡的苦練換來的。

林怡婷在片中飾演家玲，海選長達半年，過程極其煎熬，除了心理壓力，本身的腰傷曾讓她痛到想放棄，「最嚴重時躺在床上怎麼調都痛，但想到劇組付出的心力，我告訴自己不能讓大家失望。」談及與飾演她爸媽的前輩王彩樺、游安順、蔡振南的合作，林怡婷表示獲益良多。她形容王彩樺僅是坐著就能散發出讓她「又愛又恨」的氣場；而游安順則在戲裡讓她恨得牙癢癢，戲外卻是極其鬆弛的導師。最令她難忘的是與蔡振南（南哥）的煮飯對戲，南哥展現了平常威嚴眼神之外的「父愛感」，補足了角色心中缺失的一塊。

「AcQUA源少年」成員林毓家，劇中需打赤膊，他為戲瘦下9公斤，目的就是為了要看起來像一名專業的選手。之外，他曾因舊傷導致練習兩個月的右撇子打法必須全部砍掉重練，他也表示：「訓練很辛苦，其實有過想放棄，但是其實是愧疚比較多，因為我自己沒有辦法做好教練的需求，從右手要換左手時，更是等於要重頭來過，那時候真的很挫折。」

飾演小貞的黃惟挑戰更為巨大。原本練芭蕾舞、氣質優雅的她，為了說服導演自己可以勝任拳擊手的特質，不惜增重8公斤，並連續三個月將雞胸肉與優格打成汁飲用，以強化肌肉，黃惟表示：「不好喝，但效果很快！」

曾皓澤則面臨了體力的極限挑戰。原本體格清瘦的他，為了像個運動員，每天在移地訓練中經歷「起床、訓練、吃飯、訓練」的循環。他回憶：「有一次對打被打到右肋骨，受傷休息時反而最痛苦，因為怕進度跟不上。」他笑說，為了在銀幕上更有氣勢，上場前還會跟林毓家瘋狂做臥推，只為了讓胸肌「看起來大一點」。

