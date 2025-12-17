源於戰時「娛樂稅」該廢止嗎？占比最多是「夾娃娃機」？【新聞實驗室】

娛樂稅最多來自夾娃娃機 如何計算徵收？

娛樂稅是地方稅收，各縣市規定不同，像是電影稅率大約0.25~2.5%、職棒等競技比賽1~2.5%，演唱會等表演、KTV、高爾夫球最多有到10%，舞廳則大約課徵5~25%。

而娛樂稅收最多來自夾娃娃機和高爾夫球、約各占2成，再來才是KTV和職業表演，夾娃娃機也是徵收家數最多的項目。有些民眾對於夾娃娃機要收稅感到意外。

夾娃娃機不像電影、表演以票券的形式代徵娛樂稅，因為是投幣較難計算，通常會以「機台數量」作為依據，各地稅率也有差異。娃娃機導師小羽說明，目前夾娃娃機娛樂稅大多是以級距的方式，舉例分為15台以下、15台到30台是不同的價格。

娛樂稅的課徵方式分為自動報繳和查定課徵，營業規模大、要開發票的大多採「自動報繳」，像是小型的夾娃娃機則是屬於「查定課徵」，都要主動向各地方政府申報。小羽表示，政府現在會自己派人出來查，但希望業者在合法繳稅的同時，政府也可以給一個合理的保障。

以桃園一間26台夾娃娃機的店面為例，經營成本包括租金、電費，夾娃娃機場主阿翔透露，除了繳娛樂稅還要繳營業稅，營業稅是3個月繳一次，一次大概3千左右，娛樂稅則是每個月都要繳5千多塊比較貴。

政大財政學系教授兼系主任陳國樑指出，既然在所有的消費都要繳一般消費稅、也就是營業稅的情況底下，那這些特種的消費（如娛樂稅）另外再繳稅就要有足夠的正當性，否則就變成重複課稅。

為什麼要課徵娛樂稅？正當性、標準遭疑

娛樂稅前身是《筵席及娛樂稅法》，國民黨政府對日抗戰時，提倡儉約的生活風氣，並在遷台後繼續稽徵。後來因為筵席稅收太少，舊法廢止、制定新的《娛樂稅法》。有民眾認為，時空背景已經不一樣，是否課徵娛樂稅值得再做討論商榷。

2007年修法刪除撞球和保齡球的娛樂稅時，也曾附帶決議「娛樂稅一年內全部廢除」。政大財政系教授陳國樑指出，世界各國幾乎沒有針對一般的娛樂另外再課稅，並不是娛樂免稅，而是娛樂就是繳納一般的消費稅。

消基會執行董事徐則鈺認為，政府不是常說娛樂可以帶動產業發展，可以帶動整個城市觀光跟相關產業的收入嗎？為什麼還要懲罰消費者？除了支付正常的票價之外，還要再去付一個娛樂稅。

另外比較有爭議的還有認定標準，像是單口喜劇演員博恩曾舉辦「有趣的演講」，因為演講不用繳娛樂稅、喜劇表演要，法院最終判決要補繳娛樂稅。

陳國樑表示，「財政部解釋演講有教育性質並非娛樂，那所以問題就來了，教育跟娛樂的界線在哪邊？老師如果上課很風趣是不是就變成娛樂了？」徐則鈺也認為，娛樂稅早已不合時宜，「出國旅遊更有娛樂性要不要抽稅？」

2024年全國娛樂稅收共20.9億元，占整體稅收不到0.1%，廢止會有影響嗎？財政部回覆，曾多次徵詢各地方政府，但因為基於財政考量不同意廢止。陳國樑認為，《財劃法》的修法有機會為地方帶來大量自主的財源，可以用來因應娛樂廢稅而導致的稅收損失。

政院提案降法定稅率上限 可能有哪些影響？

行政院曾提案修《娛樂稅法》，調降部分課稅項目的法定稅率上限，並授權地方政府可以停徵藝文活動，以及體育、電競等賽事的娛樂稅。目前還在立法院等待審查。

台北市長蔣萬安2024年也曾宣示，台北市未來會全面停徵娛樂稅。北市府財政局長胡曉嵐說明，只要中央修正通過施行《娛樂稅法》，台北市就會啟動全面停徵包括修法程序。

若是以台北市來看，前3大稅源是職業表演、KTV及電影院等室內活動。胡曉嵐指出，雖然娛樂稅占台北市整體稅收不到1%，但它還是一個非常穩定的財源收入，停徵娛樂稅看重是長遠的效益，為了支持演藝藝文還有運動產業。

相較於北部，南部如台南、高雄等縣市主要稅源還包括小鋼珠、夾娃娃機。娛樂稅雖然在直轄市的稅收占比不到1%，但在某些地方例如新竹縣關西鎮，因為有遊樂園和高爾夫球場，娛樂稅就達到歲入的12.3%。

陳國樑指出，如果真的把娛樂稅廢掉，對這些受到比較大衝擊的鄉鎮市，各個縣應該要再根據縣的資源去做統籌分配。

若在新北等縣市看演唱會，以10%的稅率計算，買一張3千元的票，娛樂稅要課300元，廢除娛樂稅票價真的會變便宜嗎？徐則鈺表示，從消費者的角度來講，不應該要收的費用就是不應該收，不能因為可能會被業者放到自己口袋就繼續維持娛樂稅，不公平的稅制早就應該要取消。