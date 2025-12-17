源於戰時「娛樂稅」該廢止嗎？占比最多是「夾娃娃機」？【新聞實驗室】
娛樂稅最多來自夾娃娃機 如何計算徵收？
娛樂稅是地方稅收，各縣市規定不同，像是電影稅率大約0.25~2.5%、職棒等競技比賽1~2.5%，演唱會等表演、KTV、高爾夫球最多有到10%，舞廳則大約課徵5~25%。
而娛樂稅收最多來自夾娃娃機和高爾夫球、約各占2成，再來才是KTV和職業表演，夾娃娃機也是徵收家數最多的項目。有些民眾對於夾娃娃機要收稅感到意外。
夾娃娃機不像電影、表演以票券的形式代徵娛樂稅，因為是投幣較難計算，通常會以「機台數量」作為依據，各地稅率也有差異。娃娃機導師小羽說明，目前夾娃娃機娛樂稅大多是以級距的方式，舉例分為15台以下、15台到30台是不同的價格。
娛樂稅的課徵方式分為自動報繳和查定課徵，營業規模大、要開發票的大多採「自動報繳」，像是小型的夾娃娃機則是屬於「查定課徵」，都要主動向各地方政府申報。小羽表示，政府現在會自己派人出來查，但希望業者在合法繳稅的同時，政府也可以給一個合理的保障。
以桃園一間26台夾娃娃機的店面為例，經營成本包括租金、電費，夾娃娃機場主阿翔透露，除了繳娛樂稅還要繳營業稅，營業稅是3個月繳一次，一次大概3千左右，娛樂稅則是每個月都要繳5千多塊比較貴。
政大財政學系教授兼系主任陳國樑指出，既然在所有的消費都要繳一般消費稅、也就是營業稅的情況底下，那這些特種的消費（如娛樂稅）另外再繳稅就要有足夠的正當性，否則就變成重複課稅。
為什麼要課徵娛樂稅？正當性、標準遭疑
娛樂稅前身是《筵席及娛樂稅法》，國民黨政府對日抗戰時，提倡儉約的生活風氣，並在遷台後繼續稽徵。後來因為筵席稅收太少，舊法廢止、制定新的《娛樂稅法》。有民眾認為，時空背景已經不一樣，是否課徵娛樂稅值得再做討論商榷。
2007年修法刪除撞球和保齡球的娛樂稅時，也曾附帶決議「娛樂稅一年內全部廢除」。政大財政系教授陳國樑指出，世界各國幾乎沒有針對一般的娛樂另外再課稅，並不是娛樂免稅，而是娛樂就是繳納一般的消費稅。
消基會執行董事徐則鈺認為，政府不是常說娛樂可以帶動產業發展，可以帶動整個城市觀光跟相關產業的收入嗎？為什麼還要懲罰消費者？除了支付正常的票價之外，還要再去付一個娛樂稅。
另外比較有爭議的還有認定標準，像是單口喜劇演員博恩曾舉辦「有趣的演講」，因為演講不用繳娛樂稅、喜劇表演要，法院最終判決要補繳娛樂稅。
陳國樑表示，「財政部解釋演講有教育性質並非娛樂，那所以問題就來了，教育跟娛樂的界線在哪邊？老師如果上課很風趣是不是就變成娛樂了？」徐則鈺也認為，娛樂稅早已不合時宜，「出國旅遊更有娛樂性要不要抽稅？」
2024年全國娛樂稅收共20.9億元，占整體稅收不到0.1%，廢止會有影響嗎？財政部回覆，曾多次徵詢各地方政府，但因為基於財政考量不同意廢止。陳國樑認為，《財劃法》的修法有機會為地方帶來大量自主的財源，可以用來因應娛樂廢稅而導致的稅收損失。
政院提案降法定稅率上限 可能有哪些影響？
行政院曾提案修《娛樂稅法》，調降部分課稅項目的法定稅率上限，並授權地方政府可以停徵藝文活動，以及體育、電競等賽事的娛樂稅。目前還在立法院等待審查。
台北市長蔣萬安2024年也曾宣示，台北市未來會全面停徵娛樂稅。北市府財政局長胡曉嵐說明，只要中央修正通過施行《娛樂稅法》，台北市就會啟動全面停徵包括修法程序。
若是以台北市來看，前3大稅源是職業表演、KTV及電影院等室內活動。胡曉嵐指出，雖然娛樂稅占台北市整體稅收不到1%，但它還是一個非常穩定的財源收入，停徵娛樂稅看重是長遠的效益，為了支持演藝藝文還有運動產業。
相較於北部，南部如台南、高雄等縣市主要稅源還包括小鋼珠、夾娃娃機。娛樂稅雖然在直轄市的稅收占比不到1%，但在某些地方例如新竹縣關西鎮，因為有遊樂園和高爾夫球場，娛樂稅就達到歲入的12.3%。
陳國樑指出，如果真的把娛樂稅廢掉，對這些受到比較大衝擊的鄉鎮市，各個縣應該要再根據縣的資源去做統籌分配。
若在新北等縣市看演唱會，以10%的稅率計算，買一張3千元的票，娛樂稅要課300元，廢除娛樂稅票價真的會變便宜嗎？徐則鈺表示，從消費者的角度來講，不應該要收的費用就是不應該收，不能因為可能會被業者放到自己口袋就繼續維持娛樂稅，不公平的稅制早就應該要取消。
其他人也在看
震撼彈！SHINee Key 承認「非法接受醫療服務」 將中止所有節目活動
SHINee 成員 Key 今（17日）透過社群發文，針對「注射阿姨」相關爭議首度出面說明，坦承曾在對方安排下接受到府診療，並為自身判斷失誤向大眾致歉，也表明將中止所有正在進行的節目活動。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 18
賣掉建國北路公寓住青埔新大樓、太愛這又再買1戶：與其把錢放股市「買房子血壓會穩一點」｜好宅報報
如果你看過桃園青埔的都市計畫圖，就可以期待青埔地區大未來。根據推算，青埔地區屬非公共設施用途、且有潛力尚未充分開發大約還有56%，等於說現開發還不到1/2，已總開發面積490公頃估算，約有275公頃尚未開發。王小姐便是看好這個發展條件，早在2016年便以單價25萬元買下新建案「華爾道夫」，當時已經蓋好是新成屋，因為面積大、相對房價較高，所以賣得比較慢，但是因為建築品質看起來很好很堅固，所以便買下一戶4樓樹梢戶，含車位總價大約是2,500萬元。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 76
日籍丈夫嫌「薑母鴨桌椅太矮」 岳父一句話神回應「秒殺」萬人笑翻
根據吳怡霈14日於Threads的貼文內容指出，丈夫近日造訪台灣傳統薑母鴨店時，對於餐廳內設計的「低底盤桌椅」感到不太適應。他當場小聲抱怨：「為什麼台灣薑母鴨的桌椅好矮？好難坐！」這段話讓身為台灣女婿的他，初次體驗傳統用餐空間時產生文化落差。這樣的困惑傳到吳怡霈父...CTWANT ・ 1 天前 ・ 104
身分證暗藏「終極冷知識」網震驚：活了21年今天才知道！
國民身分證是台灣民眾生活中不可或缺的重要證件，但其設計上一個鮮為人知的細微特徵，近日在社群媒體上引發熱烈討論。許多網友驚訝發現，身分證上區隔姓名、生日及地址等欄位的「分隔線」，並非單純的實線，而是由一串微小的中華民國英文字母「THE REPUBLIC OF CHINA」緊密排列所組成。內政部戶政司證實，這項設計是一項重要的防偽機制。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 160
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 6 天前 ・ 31
雨彈炸全台！專家示警雨神將「Long Stay」到下週
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署觀測，今（17）日清晨受輻射冷卻影響，全台最低溫出現在新竹縣關西鎮，僅 9. […]引新聞 ・ 9 小時前 ・ 9
甜蜜合夥人1／葉全真EMBA同學變戀人 牽手散步被認出原地解散
12月6日上午11點39分，James駕駛休旅車離開葉全真居住的社區停車場，途中在超商買了飲料，隨後一路直奔新北市疑似自己住處的社區停車場。下午2點多，James駕車到台北市松山區，到了他與葉全真投資的皮拉提斯附近停車，不知何故，車才剛進停車場便又火速開出，隨後前往內湖區...CTWANT ・ 14 小時前 ・ 108
卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠
立法院日前通過《財政收支劃分法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮對此預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，且一旦砍了就回不去了，批評這根本是憲法災難。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 207
他開嗆藍白民意那麼強大就倒閣、彈劾賴清德！不然就閉嘴
罷免是「公民權」，與憲法中「倒閣」、「解散國會」行政立法彼此制衡的權力無涉。國民黨不要一直喊著「32：0大罷免大失敗」，既然你們民意那麼強大，那就倒閣吧！三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 404
千人癱瘓法院／「最美檢座樂樂」披律師袍起手式 人海車輪戰全面啟動...驚呆法界
幣想洗錢 23 億案進入密集審理，主嫌施啟仁不僅破天荒透過訴訟策略傳喚1544名被害人、54名店長及3名品格證人作證，且一個月內就更換9名律師。據了解，施在羈押期間頻繁律見放風，甚至有律師直接攜帶委任狀進看守所請他簽名，引起法院高度警戒。士院懷疑辯護人有串證、滅證之虞，一度核發限制書，限制多9名律師接見。如今接手案件的，則是由新北地檢署前檢察官莊勝博，以及律師陳偉芳、袁健峰組成的固定辯護團隊。鏡報 ・ 54 分鐘前 ・ 103
多人心梗送ICU！發病前都吃過「1料理」 營養師：4種人別吃
天氣變冷，飲食要小心！營養師趙強在臉書粉專「趙強營養師這樣說」發布貼文，指出近1個月在心臟內科加護病房，遇過幾個心肌梗塞的個案，發作前都吃了「大量加酒」的料理，他表示，「烹調不能將酒精完全去除」。鏡報 ・ 13 小時前 ・ 10
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨EBC東森新聞 ・ 12 小時前 ・ 2
柯建銘喊「沒有不副署的空間」 林濁水嘆：議事熟稔第一
為杯葛在野黨強勢修《財劃法》，行政院15日召開記者會，行政院長卓榮泰宣布「決定不予副署本次修法」，此舉被外界質疑違反憲法。綠委總召柯建銘雖認為沒有不副署的空間，但未反駁其他人的觀點。民進黨大老林濁水直言，柯到底議事熟稔，憲政遊戲要玩到這荒唐的地步？中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 181
卓榮泰不副署！林濁水：誰說中華民國是超級總統制 他還有一個太上總統
行政院長卓榮泰稱，《財劃法》修法版本不符中央施政需要，因此將不予副署與公布。國民黨團批評說，副署權成太上皇否決權，等同廢掉立法院的功能；前民進黨立委林濁水16日也語帶嘲諷、重砲抨擊，「誰說中華民國是超級總統制，他還有一個太上總統 - 行政院長！總統無權做的，由行政院長來！」中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 130
許允樂、李玉璽登記結婚！ 心中的結被愛打開⋯一起牽手面對未來
許允樂和小6歲李玉璽交往時就是以結婚為前提，經常分享生活小點滴讓粉絲們再次相信愛情的模樣。17日許允樂和李玉璽赴戶政事務所登記結婚，也曝光一系列婚紗照，宣布正式成為夫妻。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前 ・ 34
臉丟到全世界！陳佩琪後悔1事：講到進棺材
[NOWnews今日新聞]前民眾黨主席柯文哲身陷京華城容積率弊案、政治獻金案，案件一審進入關鍵尾聲，台北地院自15日起，連續8個工作日進行言詞辯論，9名被告及律師本週陸續到庭陳述意見，全程錄影錄音並於...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 90
大逆轉！高虹安涉貪二審改判無罪 高檢署說話了
新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高因此遭停職。案經上訴，台灣高等法院今天（16）日二審宣判，高虹安涉貪污治罪條例部分改判無罪，使公務員登載不實罪部分，高虹安被判刑6月，得易科罰金。台灣高檢署表示，將在收到判決後研議是否提起上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 143
賈靜雯「全空美背」禮服太狂！51歲直接美回31歲 全網封她：「美貌權威」！
黑色禮服正面以網紗結構勾勒線條，刺繡與流蘇細節集中在肩頸與手臂位置，視覺層次明確卻不顯雜亂，站姿一拉開，氣場自然撐滿畫面！即使在生圖鏡頭下，輪廓、比例與狀態依然穩定，難怪會被形容是「一站就封神」的紅毯瞬間。不過真正讓這套造型被記住的關鍵，在於轉身之後！背...styletc ・ 13 小時前 ・ 14
2波冷空氣接力報到！「這2天」雨彈炸全台 下週再迎大降溫
本週2波東北季風襲台！中央氣象署今（16）日表示，明天下半天受到東北季風影響，北台灣高溫略下降，週日（21日）又迎來一波東北季風，下週一將全台降雨。降雨部分，明後天桃園以北、東半部降雨機率增加，週五至週六全台有雨，中部以北、宜花3500公尺以上高山有零星降雪或結冰機率。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
冬雨襲全台！雨連下好幾天 下波強冷空氣「這時」報到
今（17）日東北季風稍增強，此外，週五、週六全台灣都將迎來一波冬雨，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，冬雨過後，週日又將迎來新一波東北季風，天氣狀況以「濕涼」為主，根據目前的中長期預報來看，下次有較強的冷空氣，應該會落在近年底。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 5