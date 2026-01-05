源自瑞士的 PDRN 成分直接擦上臉！小凱老師親測愛用，La Prairie 魚子晚安面膜，讓肌膚越睡越澎亮、細緻緊實 | BAZAAR

COPYRIGHT: Hearst Owned



「在日光與月影交替的每一刻，肌膚都值得被寵愛。」晨光初綻時，它需要滋養來喚醒活力；夜幕低垂時，它則渴望深層修護，La Prairie 萊珀妮深知這份細膩需求，將頂級魚子精華和尖端科研完美融合，帶來全新魚子晝夜修護二重奏「魚子美顏晚安面膜」與「魚子美顏乳霜」！

這次更特別加入珍稀「鱘魚子PDRN」， 結合了「獨家活源返齡精萃」。夜間使用「魚子美顏晚安面膜」，精準協作啟動修復重建與新生程序，連美妝教主小凱老師也驚為天人：「讓肌膚先入睡，即使人在玩，臉蛋也已開啟修護模式！」

瑞士科研「魚子PDRN

× 微分子萃取技術」讓保養規格再次升等！

提到 La Prairie，就會讓人立刻聯想到那經典的「魚子」成分！長久以來，La Prairie 對魚子精華的鑽研從未止步，如今更進一步，精選稀世鱘魚萃取 PDRN，其 DNA 與人體相似度超過 90%，具備極高相容性。

相較傳統鮭魚來源，鱘魚子 PDRN 更難以取得、營養價值更高，能提供更深層的修復與抗氧化力。它不僅具有強大的修護能量與營養價值，鱘魚的長壽基因更賦予肌膚自癒力和再生潛能，同時「鱘魚子 PDRN」還擁有卓越抗氧化能力，能深入肌膚底層進行修復，並帶來更保濕、鎖水的奢華膚觸，使肌膚猶如被重新雕塑升級，讓你在抗老路上走得優雅從容！

而 La Prairie 之所以如此特別，就在於其獨家「微分子萃取技術」，這項技術將魚子 PDRN 的長鏈結構轉化為活性微分子，不只充分提升吸收效率，還能更精準導入肌底，發揮修護與再生力量，同時有效提升肌底結構密度，甚至可以溫和作用於敏弱肌，讓各種膚質都能享有溫柔呵護。

抗老終於有解方！「獨家活源返齡精萃」就是最佳解答！

作為品牌標誌性的成分代表，「獨家活源返齡精萃」始終是 La Prairie 抗老護膚的核心精髓！被譽為「瑞士返齡抗老醫學」結晶的它，宛如肌膚可靠後盾，不僅築起強健屏障，更賦予抵禦歲月侵襲的再生力量，重新定義了逆齡新可能，在它面前就連時間歲月也都得乖乖讓路！

因此當「鱘魚子 PDRN」與「獨家活源返齡精萃」 雙管齊下，前者率先啟動深層修復，為健康膚質打下穩固基礎；後者則再度賦活新生，締造抗老、防禦及修護的完美平衡，令肌膚在環境壓力與時間流轉中依然可以維持自信之美！

「魚子美顏晚安面膜」讓夜間修護真正發生

La Prairie「魚子晝夜修護二重奏」以不間斷的超強修護成為現代人的護膚寵兒，就連小凱老師也都愛上這套保養儀式！像是他睡前會使用「魚子美顏晚安面膜」；起床後則搭配「魚子美顏乳霜」，日夜接力就能達到肉眼可見的澎潤透亮！

在夜晚登場的「魚子美顏晚安面膜」，以柔滑療癒質地貼合肌膚，溫柔撫慰整天的疲憊，為全臉展開深層修護模式，它如同夜間守護者，啟動自癒與新生能量，讓修護在熟睡中悄然進行。而當晨光灑落之時，肌膚將甦醒於柔嫩的光澤之中，就像在夜裡完成一場高規美容盛宴，真正實現「越睡越美」！難怪小凱老師忍不住大讚：「La Prairie讓肌膚每天都有個好眠，一起床就能迎來緊實飽滿的無敵美顏！」

早安晨之美！「魚子美顏乳霜」開啟一整日的肌膚光采！

而日間時則專注加強肌膚新陳代謝，因此就使用「魚子美顏乳霜」來拉提輪廓、撫平紋路，讓肌膚在日夜交替間持續修護，使膚況整天都維持光滑細緻與緊緻彈潤，呈現極致無瑕的高度質感，由內而外綻放出青春光采，同步讓後續上妝更服貼，整體妝感也更顯精緻。

La Prairie 雙重乳霜以頂級「鱘魚子 PDRN」為核心，成為24小時守護肌膚的神級寶藏！從晨曦到暮色、從日間到夜晚，肌膚在不間斷的修護中，展現前所未有的美麗韻律。這是一場由 La Prairie 為臉蛋精心打造的奢華邂逅，讓每刻都能遇見自己最迷人的美好模樣。

＊本文由哈潑時尚 Harper's BAZAAR 報導，未經授權同意不得轉載