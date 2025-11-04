源遠路交通規則改變 機車不強制二段式左轉

基隆市暖暖區源遠路段各巷口強制實施二段式左轉，不少民眾為此接到罰單，連當地市議員陳冠羽也常因趕行程而挨罰。市政府接到市民陳情，交通處主動研議源遠路路幅寬度跟視野足夠的路口後，決定源遠路不強制二段式左轉。

陳冠羽議員感謝市政府交通處重新考量暖暖區源遠路整體交通安全跟設計，重新研議源遠路兩段式左轉的可行性，認為過去的源遠路，有些路口有待轉牌，有些路口卻沒有，民眾常遇到警察在路口加強執法，尤其是取締未依規定兩段式左轉的騎士。

陳冠羽指出，源遠路不大，並持續辦理道路品質提升計劃，逐段改善道路空間，日前交通處多次會勘，針對源遠路路幅寬度跟視野足夠的路口，進行交通安全評估，總算確定源遠路不再強制二段式左轉。

陳冠羽也提醒用路人，源遠路如果要左轉，記得要打方向燈靠左，行駛內側車道，轉彎前也要禮讓直行車，並留意後視鏡。如果沒有把握能直接左轉，或是到路口時還靠車道右邊的話，仍然能夠使用待轉格待轉，千萬別搶快，不要在外側車道左轉，避免發生意外。