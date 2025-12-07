源遠路大排泡沫 台水最快9日抽基隆河原水

（中央社記者王朝鈺基隆7日電）基隆市源遠路大排出現大量泡沫，市府已清除大排淤泥。台水公司今天說，明天將與第三方單位共同採樣大排水質，檢驗報告9日出爐，若水質合格，經市府同意後，將抽取基隆河原水。

源遠路102巷旁大排2日出現大量泡沫，經環境部及市府環保局循線追查，發現正方倉儲及盛星動力涉嫌違法排放廢水，環保局依違反水污染防治法，分別裁罰正方倉儲新台幣60萬元、盛星動力100萬元；不過，基隆市政府認為正方倉儲及盛星動力，並非是造成11月27日污染基隆河原水事件元凶。

市府在碇內福安宮外成立前進指揮所，工務處5日完成清除大排淤泥；台灣自來水公司除在大排布設攔油索、吸油棉外，並調派「水質行動檢驗車」，多次採集上游及下游水質，針對揮發性有機物等化學物質檢驗，今天上午持續派員針對大排採集水質檢驗。

台水公司第一區管理處副處長陳昭賢今天表示，因清除大排內淤泥時，水源已被攪動，待靜置2天後，明天將正式採樣；檢驗報告預計9日出爐，若檢驗合格，經市府同意後，將抽取基隆河原水。

陳昭賢說，台水公司近期並針對基隆河本流上游至基隆河抽水站、八堵抽水站採樣水質，檢驗結果都合格，今天上午派員至這處大排採樣水質，檢驗報告預計明天出爐供內部參考。

基隆市長謝國樑表示，基隆市目前供水沒有太大問題，暖暖區供水穩定，檢驗水質需要2至3天，如果確定水質合格，就可開始抽取基隆河原水，目前他不敢有太多臆測，都依照計畫推進；至於追查元凶，市府已向基隆地檢署告發，檢察官偵辦中，他不便有太多評論。（編輯：吳素柔）1141207